Paysandu batiza novo barco “Benjamin Nahum”

O Departamento Náutico do Paysandu, atual pentacampeão paraense de remo, entregou nesta sexta-feira, 26, pela manhã, mais um barco visando novas conquistas de competições oficiais promovidas entidade paraense especializada e também a nivel nacional. Trata-se do barco “Benjamin Nahum”, que homenageia o ilustre genitor do advogado e Grande Benemérito Bicolor Alacid Nahum, um dos maiores colaboradores do departamento náutico do Paysandu, comandado pelo engenheiro Antônio Couceiro há bastante tempo, deixando os remadores e comissão técnica satisfeitos pelo trabalho que vem desenvolvendo no setor especializado.

Várias personalidades bicolores prestigiaram o ato solene, dentre elas, a presidente do Conselho Deliberativo, advogada Ieda Almeida; ex-presidente do clube, médico Joaquim Ramos; Grande Benemérito, professor educacional Antônio Carlos Trindade de Moraes, advogado e pai do homenageado, Alacid Nahum e também a atleta do Paysandu, Bárbara dos Santos, que recebeu sua homenagem pelos feitos conquistados tanto pelo clube bicolor como através da Seleção Brasileira.

Antônio Couceiro conduziu a cerimônia e enalteceu em nome da diretoria o homenageado e coube a Alacid Nahum retribuir as palavras das pessoas em nome do seu genitor, o que lhe deixou emocionado.

Por outro lado, o departamento náutico bicolor já deu a largada quanto à programação festiva destinada à conquista de mais um título do Campeonato Paraense da Regata, previsto para mês de setembro, quando os remadores vão precisar vencer apenas dois páreos para conquistar por antecipação o título paraense diante dos adversários disputantes.

“Vamos fazer uma bonita festa para comemorarmos com entusiasmo mais esse título do Campeonato da Regata”, disse Alacid Nahum abraçado por Antônio Couceiro, Antônio Carlos Trindade de Moraes e Joaquim Ramos.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar