quarta-feira, outubro 8, 2025
Desde 1876
CÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Aviões são batizados com água benta para receber passageiros no Círio de Nazaré em Belém

Em Belém, aeronaves que transportarão passageiros durante o período do Círio de Nazaré passaram por uma cerimônia especial de bênção nesta terça-feira (7). A tradição, realizada por um padre, contou com a aspersão de água benta, garantindo proteção e segurança aos viajantes que chegam para participar da maior manifestação religiosa do estado.

O batismo das aeronaves reforça o clima de fé que toma conta da capital paraense nesta época, quando milhares de fiéis se deslocam de diferentes regiões para acompanhar a programação do Círio. Segundo os organizadores, a cerimônia tem como objetivo abençoar não apenas os passageiros, mas também tripulações e toda a operação dos voos durante o evento.

Durante a semana do Círio, a movimentação aérea em Belém aumenta significativamente. Companhias aéreas e autoridades locais destacam que a iniciativa de batizar os aviões também simboliza a hospitalidade e a acolhida da cidade para visitantes e romeiros que chegam à capital paraense.

A expectativa é que milhares de passageiros utilizem o transporte aéreo para participar das celebrações, que incluem missas, procissões e atos de fé que movimentam toda a cidade, consolidando o Círio de Nazaré como um dos maiores eventos religiosos do Brasil.

Imagem: Reprodução Tv Liberal

Artigo anterior
Homem é morto a facadas após discussão em bar de Tucuruí
Próximo artigo
Primeira romaria do Círio 2025 ocorre nesta quarta-feira, 08 de outubro

