Aviões são batizados com água benta para receber passageiros no Círio de Nazaré em Belém

Em Belém, aeronaves que transportarão passageiros durante o período do Círio de Nazaré passaram por uma cerimônia especial de bênção nesta terça-feira (7). A tradição, realizada por um padre, contou com a aspersão de água benta, garantindo proteção e segurança aos viajantes que chegam para participar da maior manifestação religiosa do estado.

O batismo das aeronaves reforça o clima de fé que toma conta da capital paraense nesta época, quando milhares de fiéis se deslocam de diferentes regiões para acompanhar a programação do Círio. Segundo os organizadores, a cerimônia tem como objetivo abençoar não apenas os passageiros, mas também tripulações e toda a operação dos voos durante o evento.

Durante a semana do Círio, a movimentação aérea em Belém aumenta significativamente. Companhias aéreas e autoridades locais destacam que a iniciativa de batizar os aviões também simboliza a hospitalidade e a acolhida da cidade para visitantes e romeiros que chegam à capital paraense.

A expectativa é que milhares de passageiros utilizem o transporte aéreo para participar das celebrações, que incluem missas, procissões e atos de fé que movimentam toda a cidade, consolidando o Círio de Nazaré como um dos maiores eventos religiosos do Brasil.

Imagem: Reprodução Tv Liberal