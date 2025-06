Belém no centro da economia verde: evento nacional projeta oportunidades a partir da COP 30

O RoadShow Belém COP 30, realizado nesta quarta-feira (4) em São Paulo, reuniu lideranças públicas e empresariais para discutir as oportunidades de negócios verdes para Belém, cidade que sediará a COP 30, maior conferência global sobre mudanças climáticas, em novembro deste ano.

Promovido pelo hub AYA Earth Partners, o evento contou com a presença do prefeito de Belém, Igor Normando, do superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, e do secretário executivo da COP 30, André Godinho. A proposta foi apresentar as transformações já em curso na capital paraense e as possibilidades que o evento internacional trará para a economia local.

“Nós precisamos da iniciativa privada como parceira para acelerar grandes projetos de desenvolvimento, com respeito ao meio ambiente e responsabilidade social”, destacou o prefeito Igor Normando, mencionando o novo plano diretor da cidade como parte dessa estratégia.

O Sebrae, por sua vez, vem atuando fortemente na capacitação de empreendedores locais. “Antes, o tema climático era distante para a maioria. Hoje, temos quase 53 mil empreendedores capacitados só para a COP 30, além de mais de 17 mil empresas preparadas para aproveitar esse momento”, afirmou Rubens Magno.

André Godinho também ressaltou que, além das grandes obras, como as reformas do Ver-o-Peso e do Mercado de São Brás, muitas intervenções menores, como o asfaltamento de mais de 300 ruas em bairros periféricos, estão impactando diretamente a vida da população.

O evento reforçou a ideia de que a COP 30 não será apenas um marco ambiental, mas também uma oportunidade real de transformação econômica e social para Belém e o Pará, com protagonismo da bioeconomia, da inovação sustentável e do empreendedorismo local.

Imagem: Agência Pará