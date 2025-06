Festival gratuito distribuirá 300 litros de açaí e 300 kg de peixe frito

O Festival Açaí Pará vai distribuir gratuitamente 300 litros de açaí no tradicional “avuado”, acompanhado de peixe frito, no próximo dia 12 de junho. A festa continua nos dias 13 e 14 de junho com uma ampla programação do festival no Hangar Centro de Convenções.

A terceira edição do Festival Açaí Pará vai começar em grande estilo com uma distribuição gratuita de 300 litros de açaí e 300 quilos de peixe frito. O tradicional “avuado” acontece na próxima quinta-feira (12), das 5h às 8h da manhã, no Porto do Açaí, bairro do Jurunas.

Nos dias 13 e 14 de junho, a programação completa do festival será no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A abertura solene está marcada para as 18h, mas o público já pode acessar o evento a partir das 14h.

Apoio à Produção e Inovação

Organizado pela Diretoria de Feiras e Mercados da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), por meio da Coordenação de Boas Práticas de Açaí, o festival contará com a participação de mais de 500 batedores artesanais de diversas regiões do Pará. Manoel Rendeiro, diretor de Feiras e Mercados da secretaria, explica que o evento marca a chegada da safra do açaí.

“O açaí é produzido atualmente em quase todos os municípios do Pará; já temos açaí em Marabá e Parauapebas, por exemplo, onde não havia uma produção expressiva antes; então, o aumento na quantidade de batedor artesanal dobra e por isso temos que fazer o curso de manipulação para esse trabalhador. No nosso festival ofereceremos capacitação, como fizemos na edição passada”, anunciou o diretor.

Haverá também capacitação para os batedores, realizada em parceria com a Vigilância Sanitária de Belém e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A expectativa é beneficiar um número ainda maior de profissionais este ano. Além disso, o festival apresentará tecnologias inovadoras desenvolvidas por empresas privadas, que visam tornar a coleta de açaí mais prática e produtiva em locais de difícil acesso.

Cultura e Sabores da Amazônia

Além de cursos, vendas de produtos e derivados de açaí, exposição de biojoias e a presença de órgãos estaduais, o Festival Açaí Pará trará uma rica programação cultural.

Na sexta-feira, 13 de junho, a partir das 20h, a animação ficará por conta dos “Vingadores do Brega”, que participam do festival desde sua primeira edição. No sábado, 14 de junho, o “rei do Carimbó”, Pinduca, encerrará o festival com uma apresentação especial.

Serviço- O Festival Açaí Pará ocorrerá no próximo dia 12, com o tradicional “avuado”, a partir das 05h da manhã até às 08h, no Porto do Açaí, localizado no bairro do Jurunas, e nos dias 13 e 14 no Hangar Convenções e Feiras, no bairro do Marco, a partir das 14h.

Fotos: Mateus Costa/Ascom Sedap