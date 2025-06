Belém recebe e festeja novo Parque da Cidade

Belém celebrou à noite de ontem, sexta-feira a inauguração da primeira etapa do aguardado Parque da Cidade, localizado no antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio, na avenida Júlio César. O momento histórico contou com a presença do prefeito de Belém, Igor Normando, e do governador do Pará, Helder Barbalho, dentre outras autoridades que destacaram a importância do projeto para a cidade e para a realização da COP30, prevista para novembro deste ano.

O Parque da Cidade representa a maior intervenção urbana em Belém nos últimos 100 anos, com um investimento de R$ 980 milhões para transformar a área em um espaço multifuncional de lazer, cultura e sustentabilidade. Com mais de 500 mil metros quadrados de área construída e 50 hectares de paisagismo, o parque oferece uma infraestrutura moderna e acessível para toda a população.

A entrada no parque é totalmente gratuita, e, já a partir deste sábado, 28, o espaço funcionará diariamente das 8h às 22h, garantindo amplo acesso da população ao novo equipamento urbano.

Durante a cerimônia, o prefeito Igor Normando enfatizou a relevância do parque como um legado para Belém, destacando sua importância para a COP30: “Esta é uma das maiores obras de requalificação urbana e ambiental que nossa cidade já viu. Estamos preparando o Parque da Cidade para ser um dos espaços principais da COP30, com soluções ecológicas, áreas para eventos e um exemplo de como é possível transformar a infraestrutura urbana de maneira sustentável”, frisou.

Com 82% das obras já concluídas, o Parque da Cidade está em fase final de preparação para receber a população e os visitantes durante a COP30. A expectativa é que o parque se torne um ponto de referência em sustentabilidade, lazer e cultura, contribuindo para a valorização da cidade e o fortalecimento da identidade paraense.

O governador Helder Barbalho reforçou o compromisso do Estado com a sustentabilidade e o desenvolvimento urbano: “Este ano, 2025, é o ano do Pará, é o ano da Amazônia. O Pará se prepara para ser o centro do mundo no que diz respeito ao enfrentamento da crise climática. Nós estamos aqui para afirmar que a agenda ambiental e o futuro da Amazônia são centrais para o Brasil e para o mundo”.

Entre as principais atrações da primeira etapa do Parque da Cidade estão:

Centro Gastronômico e Mercado de Produtos Regionais: Espaços dedicados à culinária paraense, promovendo a economia local e a valorização da cultura alimentar da região.

Centro de Economia Criativa: Local para oficinas, cursos e eventos que incentivam a inovação e o empreendedorismo.

Teatro Multiuso com capacidade para 708 lugares: Equipamento cultural para apresentações artísticas e eventos diversos.

Praça Marajoara e Praça de Exposição de Aeronaves: Áreas de convivência e lazer, preservando a memória do antigo aeroclube.

Torre de Contemplação: Ponto estratégico para vistas panorâmicas da cidade e do Parque do Utinga.

Oratório da Água e da Luz: Templo ecumênico que simboliza a espiritualidade e a conexão com a natureza.

A inauguração também marcou o início da Colônia de Férias Públicas, uma iniciativa conjunta das Secretarias de Esporte e Lazer (Seel), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), oferecendo atividades gratuitas para todas as idades, incluindo esporte, cultura e serviços sociais.

A inauguração do parque contou com uma programação com shows de Dona Onete, Arraial do Pavulagem, Zaynara e Vingadores do Brega, além de cortejos de boi, espetáculos cênicos e apresentações de capoeira e teatro.

Fonte e imagens: Agência Belém