Shows de artistas paraenses empolgam mais de 16 mil pessoas no Parque da Cidade

A noite desta sexta-feira (27) foi de festa no Parque da Cidade, a mais nova referência de Belém nas áreas de entretenimento e valorização ambiental. Para celebrar a abertura da área esportiva e de lazer do espaço, que sediará a 1ª Colônia de Férias Pública do Brasil, o Governo do Pará promoveu uma programação especial, que reuniu mais de 16 mil pessoas. A noite contou com shows de grandes nomes da música paraense, para um público formado por pessoas de todas as idades.

“Não seria justo fazermos todo o esforço de construção deste equipamento e entregarmos para as Nações Unidas (ONU) antes de entregar para a população paraense. Por isso, tomamos a decisão de abrir hoje as portas do Parque da Cidade para o povo do Pará. Vamos aproveitar o Parque durante todo o mês de julho e, a partir de amanhã (sábado), começa oficialmente a colônia de férias”, afirmou o governador Helder Barbalho, durante o evento.

INICIATIVA HISTÓRICA

O governador também homenageou o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Nelson Chaves, que se aposentou em 2021. Em 1989, quando era vereador, Nelson Chaves defendeu a criação de um parque ambiental na área do antigo Aeroclube de Belém, onde hoje está localizado o Parque da Cidade. Em 2019, o governador, a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, e o próprio ex-conselheiro assinaram o lançamento do edital, iniciando o projeto.

“A abertura do Parque teve essa vibração cultural marcando os braços abertos desse equipamento público para nossa gente. Um encontro de gerações, com Zaynara, Arraial do Pavulagem e Dona Onete, e a população curtindo cada pedacinho do nosso Parque. Agradecemos ao nosso governador Helder e à nossa vice-governadora Hana pela coragem de sonhar um equipamento tão grande e completo como este, articulando com o governo federal e realizando investimentos robustos para entregar o melhor para o nosso povo”, destacou a secretária Ursula Vidal.

MÚSICA, DANÇA E CORES

A primeira atração da noite foi o Arraial do Pavulagem, que conduziu o público com músicas e ritmos da cultura popular. Em seguida, Dona Onete subiu ao palco com seu característico “carimbó chamegado”, expressando a força da poesia amazônica.

“Isso aqui é fabuloso, necessário e urgente. O Arraial se sente honrado de ter sido convidado. Este é um momento especial para nós, um período muito intenso, e o show reflete esse clima de alegria que carregamos. Estou muito feliz de participar”, declarou Ronaldo Silva, um dos líderes do Arraial do Pavulagem.

Encerrando a noite, a cantora Zaynara mostrou o talento da nova geração da música paraense em um show pop, cheio de referências contemporâneas e identidade regional.

“Estou muito feliz com o convite, e por cantar em um evento tão importante para a cidade, especialmente nesse momento de preparação para a COP (conferência mundial sobre mudanças climáticas). É muito emocionante dividir o palco com artistas como Dona Onete e o Arraial do Pavulagem, que têm um significado enorme para a nossa região. Como artista do interior, me sinto muito especial por ocupar esse espaço, e caminhar ao lado de quem abriu caminhos”, afirmou Zaynara.

LAZER EM FAMÍLIA

A autônoma Fabíola Favacho visitou o Parque acompanhada por familiares. “Pelo que vi até agora, o Parque está maravilhoso! Nunca vi nada igual. A primeira impressão é de que está tudo perfeito. Vim com minha família, minhas filhas e minha neta, para assistir ao Arraial do Pavulagem”, contou Fabíola.

A abertura contou com o reforço de segurança dentro e fora do Parque. Cerca de 300 agentes atuaram na operação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

FÉRIAS

A abertura da área de lazer marca o início das atividades da Colônia de Férias Pública, que vai movimentar o Parque da Cidade com programação gratuita até 31 de julho. O espaço funcionará de terça-feira a domingo, das 8h às 22h, com entrada permitida até 21h30. Às segundas-feiras, o período da manhã será destinado à manutenção do complexo, com visitação somente a partir das 16h.

A programação cultural ocorrerá sempre aos sábados e domingos, no fim da tarde, com apresentações de teatro, música, dança, manifestações populares e contação de histórias. A agenda cultural é coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), enquanto as atividades esportivas ficam sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

