Belém recebe Feira do Cacau e Chocolate com mais de 300 expositores e foco na sustentabilidade

A capital paraense recebe, a partir desta quinta-feira (5), a Feira do Cacau e do Chocolate Amazônia, junto com o tradicional Flor Pará, no Hangar Centro de Convenções. O evento vai até domingo (8) e reúne mais de 300 produtores, expositores e marcas locais, nacionais e internacionais, celebrando a diversidade do cacau amazônico e das flores nativas.

A feira se apresenta como vitrine para destacar, a cinco meses da COP30, as boas práticas e os modelos sustentáveis adotados pelos agricultores do Pará, maior produtor nacional de cacau. O evento é organizado pelo Governo do Estado e pelo Sistema Faepa/Senar, com programação técnica que inclui painéis, palestras e debates sobre produção sustentável, bioeconomia e inovação.

Entre os participantes, caravanas de cacauicultores de diversas regiões do estado, como Medicilândia, Altamira, Uruará e Novo Repartimento, já estão chegando à capital. O produtor de cacau fino Robson Brogni, de Medicilândia, é um dos expositores ansiosos para apresentar a diversidade de produtos derivados do cacau: “Estamos levando muita coisa boa. A expectativa é fantástica, só teremos retorno positivo”, afirma.

Na abertura oficial, o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, também presidente do Funcacau, destacou a importância do evento para a economia e para a divulgação do cultivo sustentável através dos sistemas agroflorestais (SAFs). “Mostramos que é possível crescer de forma sustentável, valorizando a floresta em pé e as gerações de cacauicultores”, reforça Maria Goreti Gomes, presidente da Câmara Setorial do Cacau.

Atualmente, o Pará conta com cerca de 32 mil produtores de cacau, majoritariamente agricultores familiares. Além desta feira, o estado se prepara para sediar ainda este mês, entre os dias 26 e 29, o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, em Altamira.

Serviço:

📅 Quando: 5 a 8 de junho

📍 Onde: Hangar Centro de Convenções, Belém (PA)

🔗 Programação completa: no site da Sedap ou no Instagram @feiradocacau