Workshop debate o futuro do setor florestal na Amazônia no contexto da COP 30

A Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) e a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) realizam, nesta sexta-feira (5), o workshop “COP 30 e o Futuro do Setor Florestal na Amazônia”, com o objetivo de fomentar o diálogo sobre os caminhos da bioeconomia e do manejo florestal sustentável na região amazônica diante das discussões globais sobre clima e meio ambiente.

Realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), o encontro reunirá especialistas, empresários, pesquisadores e tomadores de decisão para debater os principais desafios, tendências e oportunidades que o setor oferece em uma agenda de desenvolvimento que concilia conservação ambiental, inovação tecnológica e geração de emprego e renda na floresta.

Para Deryck Martins, diretor executivo da Aimex, o workshop representa um momento estratégico para reposicionar a importância da produção florestal sustentável nos debates globais sobre clima.

“Nós vivemos na maior floresta tropical do planeta, então, qualquer solução para os nossos problemas, passa inevitavelmente por ela, inclusive o combate às mudanças climáticas. E o setor florestal é parte disso. Quando falamos em manejo sustentável, estamos falando de geração de empregos, de desenvolvimento regional com base na floresta em pé e de inovação que respeita os ciclos da natureza. Estamos falando, justamente, de colocar a floresta como protagonista dessas soluções. E a COP, que será realizada aqui, nos dá a oportunidade de mostrar ao mundo como isso é possível” destaca Martins.

O Pará é o maior produtor de floresta nativa do Brasil, além de concentrar uma das maiores áreas de floresta manejada do país, por isso, tem papel central na construção dessa nova narrativa sobre a Amazônia. Com a COP 30 no horizonte, o Estado se torna vitrine global para iniciativas que conciliam conservação e desenvolvimento. “Temos a responsabilidade e a oportunidade de liderar esse debate com conhecimento técnico, articulação entre setores e foco em resultados reais para as populações da floresta”, conclui o diretor executivo da Aimex.

A programação do evento contará com painéis temáticos, palestras e rodadas de conversa, que abordarão temas como comércio de carbono, atuação dos órgãos ambientais, regras nacionais e internacionais para comércio madeireiro, concessões florestais, exportação e mercado. O objetivo é promover conexões entre ciência, setor produtivo e políticas públicas, fomentando um ambiente colaborativo de inovação e soluções práticas para pensar o presente e futuro do setor florestal na Amazônia.

Realização – O Workshop “COP 30 e o Futuro do Setor Florestal na Amazônia” é uma realização da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex), Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e Sindicato da Indústria de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeiras de Belém, Ananindeua e Marituba – SINDIMAD. O evento tem o patrocínio de Ebury Bank e apoio de Jornada COP+, Sindimata, Simava e Sindmóveis.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da FIEPA, no endereço: https://www.fiepa.org.br/event-details/workshop-cop-30-e-o-futuro-do-setor-florestal-na-amazonia

PROGRAMAÇÃO

06/06/2025 – 8h às 18h

8h: Welcome coffee

9h: Abertura

10h: Palestra 1

Environmental, Social and Governance – ESG e comércio de carbono

Palestrante: Assessoria Jurídica Barreto Corrêa da Veiga

10h30: Painel 1

Atuação dos órgãos ambientais, federal e estadual, no comando e controle das atividades florestais

Painelistas: Ibama-SUPES/PA, CFISC-Semas/PA, LAMAPA e OAB

11h30: Painel 2

Manejo florestal sustentável e os impactos das listas restritivas de espécies florestais: Convenção do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES) e os Pareceres de Extração Não Prejudicial (NDFs).

Painelistas: IBAMA/PA, DGFLOR-SEMAS/PA, UFRA, IMAFLORA, OAB e AIMEX

12h30: Intervalo – Brunch

13h30: Painel 3

Concessões Florestais: caminhos para a sustentabilidade e desenvolvimento no Pará

Painelistas: SFB, IDEFLOR-BIO, DFLO/ICMBio, Confloresta, Mútua/PA e Aimex

15h: Palestra 2

Exportar com Segurança: As vantagens da proteção cambial no setor florestal

Palestrante: Ebury Bank

15h30: Coffee Break – Intervalo

16h: Painel 4

Desafios e perspectivas para o futuro do setor florestal na Amazônia

Painelistas: EMBRAPA, IMAFLORA, IFPA e AIMEX

17h: Perguntas e encaminhamentos finais

