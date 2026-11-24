CPH e Juizado da Infância preparam novo protocolo de controle para o Terminal Hidroviário de Belém, Tamandaré e Icoaraci.

Passageiros que pretendem embarcar nos portos de Belém acompanhados de crianças e adolescentes precisam redobrar a atenção com a documentação para não serem barrados no píer. A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH) e o Juizado da Infância e da Juventude preparam um novo protocolo de fiscalização para endurecer o controle de embarque e desembarque nos terminais hidroviários da capital, da Tamandaré e do distrito de Icoaraci.

A articulação foi alinhada na manhã desta segunda-feira (23), durante reunião na sede da CPH entre técnicos da companhia e representantes do Judiciário. O foco da força-tarefa é padronizar a orientação a agentes portuários e viajantes, garantindo o cumprimento rigoroso do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Para evitar contratempos antes da partida, a recomendação oficial é separar os documentos com antecedência e chegar ao terminal pelo menos uma hora antes do horário previsto para a viagem, tempo necessário para a conferência no posto de fiscalização.

Documento digital não é aceito

Um alerta central reforçado no encontro diz respeito ao formato dos papéis: fotos, cópias simples ou versões digitais na tela do celular não têm validade para o embarque fluvial. É obrigatória a apresentação do documento físico original.

Caso a documentação esteja incompleta ou fora das exigências legais, o embarque será impedido imediatamente, cabendo ao responsável procurar o Juizado da Infância e da Juventude para regularizar a situação.

Regras de embarque por faixa etária

As exigências variam conforme a idade do menor e o grau de parentesco do acompanhante:

Crianças de até 11 anos: Com pai ou mãe: Certidão de nascimento original ou RG original com foto que comprove a filiação. Com avós ou tios: Certidão de nascimento original (para comprovar o parentesco). Desacompanhadas ou com terceiros (sem parentesco próximo): Obrigatória autorização de viagem assinada pelos pais ou responsáveis e com firma reconhecida em cartório, conforme determina o artigo 83 do ECA.

Adolescentes de 12 a 15 anos: Documento básico: Obrigatória a apresentação do RG original (além da certidão de nascimento). Acompanhamento: Dispensam autorização judicial apenas quando viajam com os pais ou parentes de até terceiro grau (avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos). Caso viajem sozinhos ou com terceiros, a autorização judicial é indispensável.

Jovens de 16 e 17 anos: A partir dos 16 anos completos, o adolescente pode viajar pelo território nacional sem necessidade de autorização dos responsáveis. Para embarcar em trajetos domésticos, basta apresentar o RG original com foto .



Prevenção e segurança

De acordo com o gerente jurídico da CPH, Marcus Nascimento Júnior, que coordenou a equipe técnica da companhia na reunião, o plano aposta na prevenção e na integração institucional para coibir irregularidades no transporte hidroviário. Segundo ele, o cumprimento estrito da lei assegura maior proteção às crianças e adolescentes e mais tranquilidade às famílias que utilizam os terminais do estado.