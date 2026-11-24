Órgãos de defesa do consumidor recomendam atenção redobrada com sites falsos e descontos maquiados.

Com a chegada das promoções da Black Friday, o aumento no volume de compras exige atenção redobrada dos consumidores contra fraudes virtuais, propagandas enganosas e descontos maquiados. Para evitar prejuízos e compras por impulso, a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará), vinculada à Secretaria de Estado de Justiça (Seju), orienta que o primeiro passo é pesquisar e monitorar o histórico de valores somando ao preço final o custo de frete, juros e eventuais taxas extras.

Segundo a diretora do Procon Pará, Diana Mainieri, a checagem de dados básicos da loja é indispensável antes de concluir qualquer transação.

“Desconfie de descontos muito acima da média. Em compras físicas, se houver divergência entre o preço anunciado e aquele apresentado no caixa, o consumidor tem direito de pagar o menor valor. Nas compras pela internet, é fundamental verificar se está acessando o site oficial da loja, conferir o endereço eletrônico, pesquisar a reputação da empresa e observar se existem informações como CNPJ, endereço físico e canais de atendimento”, ressalta Diana Mainieri.

Experiência serve de alerta

A pressa para aproveitar um valor atrativo acabou gerando prejuízo ao administrador Kenedy Gaia, de 32 anos. Ao encontrar na internet um item que procurava há tempos por um preço abaixo do mercado, ele efetuou o pagamento via link sem checar a procedência do anúncio.

“Fiz o pagamento por meio de um link, recebi até a confirmação, mas o produto nunca chegou. Ao tentar contato pelo número disponibilizado, percebi que havia caído em um golpe. A experiência serviu de aprendizado. Sou daqueles que já se prepara para a Black Friday. Tenho minha lista de compras e estou bastante ansioso, esperando encontrar bons descontos para aproveitar as oportunidades de forma segura”, relata.

Onde e como denunciar

Dados do Procon Pará apontam que, entre novembro de 2025 e outubro de 2026, foram registradas 538 reclamações relacionadas à aquisição de produtos. Os principais problemas relatados pelos consumidores foram:

Dificuldade para trocar ou consertar itens dentro do prazo de garantia;

Não entrega ou atraso no envio das mercadorias;

Descumprimento de oferta e serviços não fornecidos;

Publicidade ou venda enganosa.

Caso identifique irregularidades, o consumidor deve reunir todas as provas disponíveis como notas fiscais, comprovantes de pagamento, prints de anúncios, histórico de conversas e protocolos para formalizar a queixa. A escolha do órgão adequado depende da natureza do problema:

Procon Pará: Deve ser acionado em infrações às relações de consumo, como cobrança indevida, produto com defeito, atraso ou não entrega, recusa de cancelamento e propaganda enganosa.

Deve ser acionado em infrações às relações de consumo, como cobrança indevida, produto com defeito, atraso ou não entrega, recusa de cancelamento e propaganda enganosa. Delegacia do Consumidor (Polícia Civil): Deve ser procurada quando houver indícios de crime, a exemplo de estelionato, sites falsos ou uso indevido da marca de empresas reais para aplicar golpes.

Direito de arrependimento

O Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento para todas as compras feitas fora do estabelecimento físico — seja pela internet, aplicativo ou telefone. O cliente tem até sete dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato ou do recebimento da mercadoria, para desistir da aquisição sem precisar justificar o motivo e sem arcar com custos adicionais, tendo direito à devolução integral do valor pago.

Alerta também para os lojistas

Os cuidados não se restringem aos compradores. No comércio físico, o diretor da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), delegado Tiago Belieny, alerta os comerciantes sobre golpes envolvendo transferências instantâneas.

“Os lojistas precisam ter atenção aos comprovantes Pix, em que os criminosos utilizam aplicativos que geram falsos comprovantes. Como em alguns estabelecimentos não ocorre a confirmação do pagamento no momento, os criminosos acabam levando os produtos sem pagar”, destaca o delegado.

Atendimento do Procon Pará

Atendimento presencial (Belém): Rua Municipalidade, nº 1.636, esquina com a Travessa Soares Carneiro, bairro Umarizal — de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Rua Municipalidade, nº 1.636, esquina com a Travessa Soares Carneiro, bairro Umarizal — de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Dúvidas: proconatend@procon.pa.gov.br

proconatend@procon.pa.gov.br Denúncias: fiscalizacao@procon.pa.gov.br

Foto: Wellyngton Coelho / Ag. Pará