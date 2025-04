Belo Monte, no Pará, é a usina que mais gerou energia para o Brasil no primeiro trimestre de 2025

A Usina Belo Monte foi a hidrelétrica 100% brasileira que mais gerou energia para o país no primeiro trimestre deste ano, respondendo por 9% de toda a demanda nacional. A produção da usina, de janeiro a março, foi de 15.842.794 MWh, o equivalente ao consumo de 40 milhões de residências.

Essa quantidade de energia elétrica corresponde ao atendimento de todos os domicílios da região Sudeste durante o mesmo período. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Com uma produção média de 7.334 MWmed no trimestre, a usina reforçou seu papel fundamental de garantir segurança para o sistema elétrico brasileiro. No 21 de janeiro, por exemplo, Belo Monte chegou a fornecer, sozinha, 12% da energia consumida no Brasil no horário entre 17h e 22h, que é quando ocorre o pico de consumo no país.

CONSUMO NO BRASIL

O resultado da geração de Belo Monte acontece em um período marcado por ondas de calor que levaram o Brasil a registrar sucessivos recordes de consumo de energia. O último deles foi em 26 de fevereiro, às 14h24, quando o país atingiu a marca de 106.536 MW de demanda instantânea no Sistema Interligado Nacional (SIN). Naquele dia, Belo Monte foi a hidrelétrica que mais contribuiu para o atendimento nacional, gerando, sozinha, 8.325 MW, aproximadamente 8 % do que o país precisava. O percentual equivale à demanda de 45,4 milhões de pessoas.

“A geração de energia de Belo Monte no primeiro trimestre demonstra a importância das hidrelétricas para a segurança do sistema elétrico brasileiro, sobretudo nos horários de ponta, quando há alto consumo da população. Trabalhamos para assegurar o atendimento da demanda imediata do país, com confiabilidade na operação da usina”, afirma Paulo Roberto Pinto, presidente da Norte Energia, concessionária da usina.

RELEVÂNCIA PARA O BRASIL

Belo Monte é a maior hidrelétrica 100% brasileira e a quinta maior do mundo. Além de desempenhar papel importante na segurança energética nacional, a hidrelétrica funciona como uma balança de equilíbrio do setor, pois colabora para a recuperação e manutenção dos níveis dos reservatórios do país e reduz a pressão sobre eles.

A produção de Belo Monte também se mostra fundamental ao evitar o acionamento de outras fontes de energia poluentes e mais caras para a população, principalmente em momentos de pico de consumo nacional. Somente em 2025, a geração da usina evitou que 5,3 milhões de toneladas de CO2 fossem parar na atmosfera, quando comparada às emissões de uma usina termelétrica a gás, no mesmo período. O cálculo considerou a geração até 17 de março e foi feito com base no Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), maior autoridade mundial sobre aquecimento global.

Imagem: Divulgação