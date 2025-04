Aegea vence concessão da Cosanpa e vai investir R$ 20 bilhões em saneamento no Pará

Em um passo histórico para o saneamento básico no Pará, a empresa Aegea Saneamento venceu o leilão de concessão dos serviços de água e esgoto da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). O leilão ocorreu na última sexta-feira (28), na sede da B3, em São Paulo, com a presença do governador do estado, Helder Barbalho (MDB), que destacou a importância da iniciativa para garantir dignidade e saúde à população paraense.

A concessão abrange 99 dos 144 municípios do estado, com previsão de R$ 20 bilhões em investimentos privados ao longo da concessão. O valor de outorga arrecadado foi de R$ 1,4 bilhão, distribuído entre três dos quatro blocos oferecidos. A meta é universalizar o abastecimento de água até 2033 e alcançar 90% de cobertura de esgotamento sanitário até 2039.

Os blocos arrematados foram:

Bloco A (26 cidades, incluindo Belém, Marajó e região metropolitana): R$ 1,17 bilhão

Bloco B (50 cidades do nordeste paraense): R$ 140,9 milhões

Bloco D (23 cidades do sul e sudeste): R$ 117,8 milhões

O Bloco C, com 27 cidades da região oeste e sudoeste, não recebeu propostas e deverá passar por reformulação.

Durante o evento, Helder Barbalho ressaltou os desafios enfrentados pelo estado, onde apenas 49% da população tem acesso à água tratada e apenas 8,5% ao esgotamento sanitário. “Mesmo fazendo parte da bacia Amazônica, o Pará ainda limita o acesso à água de qualidade. Com essa agenda consolidada, apontamos soluções efetivas e prazos na busca da universalização”, afirmou o governador.

Além de Barbalho, o evento contou com a presença do Ministro das Cidades, Jader Filho, reforçando o apoio federal à iniciativa. O vice-presidente da Aegea, Renato Medicis, celebrou a vitória no leilão e destacou o compromisso da empresa com a inclusão sanitária no Brasil.

Por: Thays Garcia

Foto: Antônio Silva