Bianca and The Velvets lança segundo single ‘Said You Loved Me, Then You’re Gone’ em Belém

A cena musical de Belém recebe mais um capítulo emocionante com o lançamento do segundo single da banda Bianca and The Velvets. Com a música “Said You Loved Me, Then You’re Gone”, a banda de indie rock alternativo liderada pela talentosa cantora, compositora e artista visual Bianca Marinho, apresenta mais uma expressão artística que promete conquistar os corações dos amantes da música.

O projeto musical, idealizado por Bianca Marinho e produzido por Marcel Barretto, músico, cantor, compositor e produtor fonográfico de Belém, tem ganhado destaque na cena local desde sua estreia na Rádio Cultura FM, em julho de 2023. Desde então, o público tem sido cativado pelas composições originais e pela sonoridade marcante da banda.

“Said You Loved Me, Then You’re Gone” é a segunda faixa do tão aguardado EP “Reminder”, que está em processo de finalização e promete surpreender os fãs com sua profundidade emocional e sua abordagem única. A música, como sugere o próprio título, trata de uma experiência de perda afetiva na vida da cantora e compositora, explorando temas de amor, despedida e superação.

O lançamento oficial da música ocorreu em 18 de abril de 2024, marcando mais um marco na jornada musical de Bianca and The Velvets. Os fãs podem acompanhar de perto as novidades da banda através de suas redes sociais, incluindo o Instagram da banda (@biancaandthevelvets) e o perfil pessoal de Bianca Marinho (@biancamarinho).

Para aqueles que desejam mergulhar na atmosfera envolvente da música de Bianca and The Velvets, a faixa “Said You Loved Me, Then You’re Gone” já está disponível em diversas plataformas de streaming, como YouTube, Spotify, Apple Music e outros, através do link www.bio.site/biancaatv.

Com sua mistura única de letras profundas e melodias cativantes, Bianca and The Velvets continuam a conquistar o público e a deixar sua marca no cenário musical de Belém e além. Este lançamento promete ser apenas o começo de uma jornada musical emocionante e cheia de surpresas para os fãs da banda.

Imagem: Divulgação