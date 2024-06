PSB Pará lança apoio ao pré-candidato à prefeitura de Belém, Igor Normando

Mais de três mil pessoas se reuniram na noite de ontem, quinta-feira, 12, para festejar a adesão do PSB PARÁ à pré-campanha de Igor Normando (MDB). O evento de adesão contou com a presença da vice-governadora Hana Ghassan Tuma, o presidente do PSB Pará, Cássio Andrade, o pré-candidato Igor Normando e o Deputado Estadual Fábio Filgueira, além do ex-deputado Zé Francisco, presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços – FETRACOM-PA/AP e outras autoridades e os pré-candidatos a vereadores pelo partido e apoiadores. O evento foi realizado na Barka Eventos.

A vice-governadora Hana Ghassan em seu discurso destaca a atuação de trabalho em prol do estado do ex-deputado federal Cássio Andrade e do pré-candidato a prefeitura de Belém, Igor Normando. “Eu tenho convivido esses últimos anos de perto com esses dois jovens aqui, Cássio e Igor, são dois jovens com muita disposição de trabalho, porque a gente tem disposição para trabalhar. Nós queremos um representante que trabalhe pela nossa cidade, como o nosso governador Helder trabalha pelo estado do Pará”, disse vice-governadora Hana.

O presidente do PSB Pará, o ex-deputado Federal Cássio Andrade, destacou o evento ao grande público, como uma nova era da política de Belém.“Este evento marca o início de uma nova era política para Belém, com um projeto inclusivo e participativo, com total apoio do nosso partido, porque vamos juntos trabalhar para o melhor desenvolvimento da nossa cidade de Belém”. Cássio também expressou sua gratidão pelo apoio do governador Helder Barbalho, destacando a importância da união para consolidar investimentos e ações em Belém. “Essa é a união que vai trazer mudanças significativas para Belém, temos apoio do nosso diretório nacional do PSB, do governador Helder, porque prezamos por um governo acessível, transparente e comprometido com o bem-estar de todas as pessoas que moram nessa cidade”.

O pré-candidato a prefeitura de Belém, Igor Normando, ressaltou a importância do apoio do presidente do PSB Pará.“Isso tudo só foi possível, pela grande sensibilidade e o grande senso de justiça do companheiro Cássio que eu agradeço a confiança, por acreditar na nossa palavra, e por embarcar conosco neste sonho, que não é só um sonho do PSB, não é apenas um sonho meu, esse é um sonho de todos nós, e nos juntamos para construir uma cidade mais justa, uma cidade que volte a dar orgulho para quem vive aqui”, disse Igor.

Imagens: Jessé Lima