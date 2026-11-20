Combos para compartilhar nos restaurantes saem a partir de R$ 99,90 durante a campanha promocional.
A Black Friday pode ser o momento ideal para reunir amigos e familiares à mesa sem gastar mais por isso. Entre os dias 17 e 30 de novembro, Outback Steakhouse promove ofertas especiais em seus restaurantes, com opções para compartilhar a partir de R$ 99,90.
No Outback, a Black Friday coloca em promoção alguns dos ícones mais pedidos da marca. O combo com Wings, Ribs & Steak e Havanna Thunder, passa de R$ 291,70 para R$ 199,90. Já a combinação entre a famosa Bloomin’ Onion e as Kookaburra Wings sai de R$ 139,80 por R$ 99,90.
Além disso, durante o período, o restaurante oferece os famosos K-orean Dogs por R$ 19,90. O prato traz os tradicionais corean dogs recheados com salsicha e mix de queijos, com empanamento crocante de noodles e para finalizar, acompanha molho Outback Sriracha Ranch. A oferta é válida tanto para consumo no salão quanto para delivery.
Sobre o Outback
O Outback Steakhouse possui 199 restaurantes no Brasil e está presente em 95 cidades, 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback.