A amizade de mais de duas décadas continua firme e sempre rende bons momentos. Caetano e a esposa Mônica, Érica e o esposo Joca, Clélia e o esposo Cleiton, além de Carlinhos D’Oliveira, reuniram-se para um agradável encontro de confraternização no restaurante Família D’Italia, localizado no quarto andar do Shopping Boulevard, em Belém. Uma noite de boa conversa, recordações e, sobretudo, celebração de uma amizade construída ao longo de muitos anos.

Meados de novembro, quando se aproximam as festas de fim de ano, chegam também os momentos de confraternização, com festas e encontros por toda parte. A cidade respira o clima de magia de Natal e de réveillon.