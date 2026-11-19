O apresentador Lucas Guimarães publicou um desabafo emocionado nos stories e informou que o programa “Eita Lucas!”, exibido pelo SBT, corre o risco de deixar a grade por causa do encerramento do patrocínio. Segundo ele, o prazo para viabilizar um novo patrocinador e assegurar a permanência da atração em 2027 vai até 20 de dezembro.

Lucas relatou que, apesar do interesse do SBT em manter o programa no ar, ele não tem condições de arcar sozinho com os custos de produção.

A perda do apoio financeiro ocorreu após o “Eita Lucas!” deixar de contar com o patrocínio da Esportes da Sorte, empresa que passou a ser alvo da Operação Cash Out, deflagrada pela Polícia Federal.

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