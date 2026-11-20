Com uma programação atípica relacionada às anteriores realizadas, o projeto de boxe ‘Nocaute na Violência se apresenta no sábado, 21, na feira internacional do Ver-o-Peso, com pugilistas do Paysandu e do Clube do Remo, no desafio Re-Pa de Boxe Amador, a partir das 8h30.

Atingindo à marca de 67ª edição desde o lançamento do projeto, os organizadores optaram por homenagear às duas maiores associações desportivas do Norte do Brasil dentro do ringue.

Assim, foi criado o Re-Pa do Nocaute na Violência que reunirá atletas amadores ou iniciantes da nobre arte notoriamente torcedor do Leão e do Papão.

“O Clube do Remo e o Paysandu em tempos idos tiveram departamento de boxe, então, vamos celebrar o passado dos rivais”, comentou Zezé do Boxe, que será o técnico da equipe bicolor. Zezé aposta na lambada do time bicolor.

Didi do Ver-o-Peso, carismática figura da feira livre, endossa sua aposta nos pugilistas do Paysandu.

Do lado do Clube do Remo a função de orientador técnico será exercida pelo conhecido e experiente Ulisses Pereira, ex-técnico da seleção brasileira e de outros pugilistas entre eles Acelino ‘Popó’ Freitas e, atualmente do filho Lucas Pereira, campeão das organizações World Boxing Organization (WBO) e World Boxing Association (WBA) na categoria cruzador.

Grandes combates, atletas mostrando no ringue que o esporte de boxe é uma poderosa ferramenta de grandes emoções. Enorme expectativa para o combate de Thiago Moraes [Clube do Remo] e Max do Ver-o-Peso e mais: Leandro Santos x Ney Nelson Medeiros; Ayan Assis x João Victor Bechara; Felipe Araújo x Rogério Souza.

Ainda na inédita programação o combate entre deficientes amputados reunindo Ryan, do Paysandu, Cacá, do Clube do Remo.

A 67ª edição do projeto social e esportivo Nocaute na Violência’ conta com o apoio da Prefeitura de Belém, do deputado Iran Lima, do advogado azulino Adalberto Júnior, do prefeito de Tailândia Lauro Hoffmann, que, inclusive, garantiu presença no evento.

Por Braz Chucre/Imagens: Divulgação