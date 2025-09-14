Black Rabbit | Série da Netflix ganha novo trailer

A produção estreia nesta quinta-feira (18)

Júlia Henn

A Netflix divulgou hoje (14) um novo trailer da sua nova série Black Rabbit, que estreia em 18 de setembro. O comercial lançado para o intervalo do Emmy 2025 destaca as atuações de Jude Law e Jason Bateman.

Leia a sinopse oficial: “Quando o dono do restaurante mais badalado de Nova York (Jude Law) aceita a volta do irmão problemático (Jason Bateman) aos negócios da família, os problemas se multiplicam”.

Criada por Zach Baylin (roteirista de Creed III) e Kate Susman, a série tem, além de Jude Law e Jason Bateman, Chris Coy, Troy Kotsur, Abbey Lee, Odessa Young e Robin de Jesús.

Black Rabbit terá produção executiva de Baylin e Susman para a Youngblood Pictures. A equipe de produção executiva inclui o próprio Jason Bateman, além de Michael Costigan e Roxie Rodriguez para a Aggregate Films, Jude Law e Ben Jackson para a Riff Raff Entertainment, Brian Kavanaugh-Jones para a Automatik. Completam o time Andrew Hinderaker, Zac Frognowski, Justin Levy, David Bernon e Erica Kay.

A Netflix lança Black Rabbit em 18 de setembro.