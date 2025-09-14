domingo, setembro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Black Rabbit | Série da Netflix ganha novo trailer

A produção estreia nesta quinta-feira (18)

Júlia Henn

A Netflix divulgou hoje (14) um novo trailer da sua nova série Black Rabbit, que estreia em 18 de setembro. O comercial lançado para o intervalo do Emmy 2025 destaca as atuações de Jude Law e Jason Bateman.

Leia a sinopse oficial: “Quando o dono do restaurante mais badalado de Nova York (Jude Law) aceita a volta do irmão problemático (Jason Bateman) aos negócios da família, os problemas se multiplicam”.

Criada por Zach Baylin (roteirista de Creed III) e Kate Susman, a série tem, além de Jude Law e Jason Bateman, Chris CoyTroy KotsurAbbey LeeOdessa Young e Robin de Jesús.

Black Rabbit terá produção executiva de Baylin e Susman para a Youngblood Pictures. A equipe de produção executiva inclui o próprio Jason Bateman, além de Michael Costigan e Roxie Rodriguez para a Aggregate Films, Jude Law e Ben Jackson para a Riff Raff EntertainmentBrian Kavanaugh-Jones para a Automatik. Completam o time Andrew HinderakerZac FrognowskiJustin LevyDavid Bernon e Erica Kay.

A Netflix lança Black Rabbit em 18 de setembro.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Paranorman | Curta-metragem do mesmo universo do filme ganha pôster
Próximo artigo
God of War | Live-action poderá ter Bautista ou Cavill como protagonista

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,273FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315