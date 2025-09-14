God of War | Live-action poderá ter Bautista ou Cavill como protagonista

Insider divulgou uma lista de possíveis nomes para interpretar Kratos

Júlia Henn

Em julho, o showrunner da adaptação em live-action do jogo God of War para o Prime Video, Ronald D. Moore, revelou que a produção da série deve ter início em 2026.

Isso significa que o processo de escolha do elenco está acontecendo atualmente e, segundo um insider, existe uma lista de atores selecionados para interpretar o protagonista, Kratos.

O antigo apresentador da AMC Movie News e Collider Movie Talk, John Campea, que apresenta o podcast John Campea Show, diz ter acesso a uma lista que inclui os seguintes nomes:

Henry Cavill

Winston Duke

Joe Manganiello

Manu Bennett

Jason Momoa

Travis Fimmel

Oliver Ritchers

Dave Bautista

Paul Levesque

Christopher Judge (que faz a voz de Kratos no jogo)

Moore confirmou que a série focará no cenário de mitologia nórdica abordado nos jogos exclusivos para Playstation, lançados mais recentemente. “Estamos na fase de roteiros, trabalhando neles. Tem sido muito bom, temos um bom time. É fascinante me aprofundar nisso, fico cada vez mais impressionado com a profundidade da mitologia que esse jogo envolve“.



Tudo sobre God of War

Ronald D. Moore, conhecido por sucessos como Battlestar Galactica, Outlander e For All Mankind, será o showrunner da série, que terá ao menos duas temporadas para adaptar God of War (2018) e God of War: Ragnarök. O foco da trama é em Kratos e seu filho Atreus.

A franquia God Of War, que começou sua jornada em 2005 no PlayStation 2, acompanha a história do ex-guerreiro espartano Kratos. Motivado por vingança contra Ares, o Deus da Guerra, Kratos enfrenta desafios sobrenaturais enquanto tenta mudar seu destino. Depois de uma trilogia de games na Grécia, a série se mudou para a mitologia nórdica em 2018 com um Kratos mais velho, atuando ao lado de seu filho Atreus, para enfrentar o panteão composto por Odin, Thor e outros deuses.

O primeiro game de Kratos na mitologia nórdica quatro prêmios, incluindo Melhor Jogo do Ano, no Game Awards. O mais recente, God of War Ragnarök, foi lançado em novembro de 2022.

God of War é uma parceria entre Sony Pictures Television e Amazon Studios em associação com a PlayStation Productions.