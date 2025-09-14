domingo, setembro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

God of War | Live-action poderá ter Bautista ou Cavill como protagonista

Insider divulgou uma lista de possíveis nomes para interpretar Kratos

Júlia Henn

Em julho, o showrunner da adaptação em live-action do jogo God of War para o Prime Video, Ronald D. Moore, revelou que a produção da série deve ter início em 2026.

Isso significa que o processo de escolha do elenco está acontecendo atualmente e, segundo um insider, existe uma lista de atores selecionados para interpretar o protagonista, Kratos.

O antigo apresentador da AMC Movie News e Collider Movie Talk, John Campea, que apresenta o podcast John Campea Show, diz ter acesso a uma lista que inclui os seguintes nomes: 

  • Henry Cavill
  • Winston Duke
  • Joe Manganiello
  • Manu Bennett
  • Jason Momoa
  • Travis Fimmel
  • Oliver Ritchers
  • Dave Bautista
  • Paul Levesque
  • Christopher Judge (que faz a voz de Kratos no jogo) 

Moore confirmou que a série focará no cenário de mitologia nórdica abordado nos jogos exclusivos para Playstation, lançados mais recentemente. “Estamos na fase de roteiros, trabalhando neles. Tem sido muito bom, temos um bom time. É fascinante me aprofundar nisso, fico cada vez mais impressionado com a profundidade da mitologia que esse jogo envolve“. 


Tudo sobre God of War

Ronald D. Moore, conhecido por sucessos como Battlestar Galactica, Outlander e For All Mankind, será o showrunner da série, que terá ao menos duas temporadas para adaptar God of War (2018) e God of War: Ragnarök. O foco da trama é em Kratos e seu filho Atreus.

A franquia God Of War, que começou sua jornada em 2005 no PlayStation 2, acompanha a história do ex-guerreiro espartano Kratos. Motivado por vingança contra Ares, o Deus da Guerra, Kratos enfrenta desafios sobrenaturais enquanto tenta mudar seu destino. Depois de uma trilogia de games na Grécia, a série se mudou para a mitologia nórdica em 2018 com um Kratos mais velho, atuando ao lado de seu filho Atreus, para enfrentar o panteão composto por Odin, Thor e outros deuses.

O primeiro game de Kratos na mitologia nórdica quatro prêmios, incluindo Melhor Jogo do Ano, no Game Awards. O mais recente, God of War Ragnarök, foi lançado em novembro de 2022.

God of War é uma parceria entre Sony Pictures Television e Amazon Studios em associação com a PlayStation Productions.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Black Rabbit | Série da Netflix ganha novo trailer
Próximo artigo
Rebeca Andrade revela quando vai se aposentar da ginástica olímpica

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,273FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315