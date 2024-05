Bom para pele, unhas e cabelos: Qual a importância do colágeno?

Um dos principais fatores que aceleram o aparecimento de rugas na pele e flacidez é a perda de colágeno. Essa proteína é produzida pelo organismo humano, mas por volta dos 25 anos essa produção cai e a pele envelhece mais rápido. Felizmente, é possível repor e estimular essa substância.

Uma das funções do colágeno é manter a pele firme, mas ele é essencial também para a saúde das unhas, do cabelo, músculos, articulações e tendões. O colágeno possui fibras que mantêm as células do tecidos da pele unidos, e a substância pode ser encontrada em diversos alimentos como gelatina, carnes, peixes, frutas cítricas, clara de ovos, tomates, pimentões vermelhos, órgãos, alho, ostras, feijão, brócolis e espirulina.

O consumo desses alimentos ajuda na reposição do colágeno, mas existem outras formas de fazer essa reposição, como com o uso de suplementos alimentares e produtos dermatológicos. Para isso, o recomendado é uma avaliação de um médico dermatologista para que ele prescreva as substâncias de acordo com as necessidades dos pacientes.

Conforme vamos envelhecendo, a perda de colágeno vai aumentando e, por isso, quanto mais cedo os cuidados com essa área começarem, melhor ficará a pele. Consumo de açúcar excessivo, dietas restritivas, exposição ao Sol sem proteção e até o estresse colaboram para a perda de colágeno.

Fonte: Pleno News/ Foto: Freepik