Casal é flagrado fazendo sexo em abrigo para vítimas no RS

Em meio ao caos vivido por moradores do Rio Grande do Sul devido a um desastre climático, pessoas em um abrigo de Porto Alegre tiveram que lidar com um casal mantendo relações sexuais no local.

Após o flagra, instaurou-se uma confusão generalizada, sobretudo porque o local, que parece ser uma quadra esportiva, está abrigando famílias, muitas delas com crianças.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as pessoas se revoltam com o casal e até tentam agredi-los. Autoridades estão investigando o episódio, de acordo com informações da RedeTV!.

Internautas também ficaram chocados com a atitude dos dois cidadãos.

Caos em abrigo do RS: Conflito eclode após casal ser flagrado tendo relações, causando desconforto entre os presentes. No local haviam muitas crianças. pic.twitter.com/vewhat6Y6e — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 9, 2024 O boletim mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, desta quinta-feira (9), informa que subiu para 107 o número de mortos confirmados em razão dos temporais. O estado registra também 136 desaparecidos e 374 feridos.

AJUDE O RIO GRANDE DO SUL

Com mais de 70% de seu território afetado pela calamidade climática, o estado sulista sofre com severos estragos, e sua ajuda é fundamental para que as vítimas possam recomeçar suas vidas. Uma das formas de fazer doações é o financiamento coletivo criado pelo influenciador Badin, o Colono. Acesse enchentes@vakinha.com.br e deixe sua contribuição!

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Vídeo das redes sociais