Bosque Rodrigues Alves tem gratuidade todo último fim de semana do mês, garante Igor Normando

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou anteontem, domingo, 25, uma novidade que promete atrair ainda mais visitantes ao Bosque Rodrigues Alves: a entrada será gratuita no último final de semana de cada mês. A iniciativa busca democratizar o acesso ao espaço e estimular o contato da população com a natureza.

“O Bosque Rodrigues Alves é um patrimônio histórico da nossa cidade que por muitos anos ficou esquecido. Nós estamos revitalizando todo o Bosque e tem uma notícia muito boa: o último final de semana do mês vai ter Bosque de graça. E no domingo é Bosque de graça e geladão de graça. Vem com a sua família e vem participar desse grande momento que a nossa cidade está vivendo”, destacou o prefeito nas redes sociais.

O BOSQUE RODRIGUES ALVES

Jardim Zoobotânico da Amazônia – é um dos principais espaços de lazer, turismo e educação ambiental de Belém. Com cerca de 15 hectares de floresta nativa amazônica preservada, abriga cerca de 10 mil exemplares de plantas regionais e mais de 300 animais de 40 espécies diferentes, incluindo quelônios, macacos e aves, como as araras-canindé, que ganharam recentemente um novo espaço adaptado para garantir bem-estar e segurança.

Além de proporcionar contato direto com a biodiversidade amazônica, o Bosque desempenha um papel essencial na conservação ambiental e na educação, por meio de trilhas, visitas orientadas e atividades lúdicas para todas as idades. O espaço também é um dos símbolos históricos e culturais de Belém, integrando o patrimônio paisagístico da cidade desde 1883.

Atualmente, o Bosque funciona de terça a domingo, das 8h às 16h, com ingresso no valor de R$ 2, sendo meia-entrada para estudantes. Crianças até seis anos e idosos a partir de 60 anos já possuem gratuidade. Agora, com a nova medida, a gratuidade será estendida a todos os visitantes no último final de semana de cada mês.

Fonte e imagens: Agência Belém