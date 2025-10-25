Brasil registra 58 casos confirmados de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15

O Ministério da Saúde atualizou, em 24 de outubro de 2025, os dados sobre intoxicação por Metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas: foram confirmados 58 casos no país, com 15 mortes, enquanto 50 casos permanecem em investigação.

Os óbitos se concentram principalmente em três estados: São Paulo (9), Paraná (6) e Pernambuco (6). Outros 9 óbitos ainda estão sob apuração em Pernambuco (4), Paraná (2), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (1) e São Paulo (1) foram descartadas 32 notificações de óbitos que estavam sob investigação.

O estado de São Paulo lidera também em número de casos confirmados, com 44 registros e 14 investigados. Outros estados com confirmações são Paraná (6), Pernambuco (5), Rio Grande do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

O metanol é uma substância extremamente tóxica, utilizada como solvente ou combustível, que não pode ser identificada pelo gosto ou cheiro quando misturada em bebidas alcoólicas. Mesmo em pequenas quantidades, pode provocar desde sintomas leves até cegueira súbita ou morte.

Entre 6 e 72 horas após a ingestão, os sinais iniciais podem incluir dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, tontura e confusão mental. Em estágios mais avançados, surgem dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada ou pontos escuros), dificuldade para respirar, convulsões e coma.

O que você precisa saber

Evite consumir bebidas de origem duvidosa ou sem procedência clara.

Em bares, festas ou eventos, prefira bebidas seladas ou marcas reconhecidas.

Caso apresente os sintomas acima após ingerir bebida alcoólica, procure atendimento médico imediatamente.

Autoridades de saúde e vigilância sanitária já iniciaram investigação de estabelecimentos suspeitos de distribuir bebidas adulteradas.

Imagem: Gov SP