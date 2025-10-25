Círio Musical se encerra neste sábado, dia 25 com grande apresentação

O EVENTO TEM NOITE DE ENCERRAMENTO COM APRESENTAÇÕES DE PADRE CAVALCANTE E MINISTÉRIO DE MÚSICA DA GUARDA DE NAZARÉ, NA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA SANTUÁRIO

A programação do Círio Musical 2025 teve início no domingo do Círio, dia 12. Desde então, mais de dez artistas consagrados no cenário da música católica se apresentaram na Concha Acústica da Praça Santuário, sempre com presença de um grande público, entre eles Anjos de Resgate, Thiago Brado, Tony Alisson e Rosa de Saron. O Círio Musical vai deixar saudades e a noite de encerramento será neste sábado, dia 25, com apresentações de Padre Cavalcante e do Ministério de Música da Guarda de Nazaré, a partir das 20h. Este projeto conta com o patrocínio do Banco da Amazônia, Estácio e organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Padre Cavalcante é conhecido pela disponibilidade em sempre atender os fiéis e pelo engajamento na missão de motivar jovens a conhecerem a casa de Deus, além de ser um dos párocos mais novos que já atuaram no Santuário da Rainha da Amazônia. Atualmente, além de exercer as funções paroquiais, Padre Cavalcante é Coordenador de Comunicação do Santuário.

Em outubro de 2024, ele lançou a canção A Tua Corda Vai Chegar, composta por Amanda de Paula e interpretada pelo próprio padre. A música foi criada para integrar a trilha sonora espiritual do Círio de Nazaré e faz referência à devoção dos fiéis na “corda” da procissão.

Em 2025, ele lançou outra canção inédita: Plácido Sou Eu, também com produção musical de Henrique Cirino. A obra homenageia Plácido José de Souza, o caboclo que encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e é parte da programação do Círio de 2025.

Seus lançamentos musicais são produzidos com músicos de estúdio, como piano, violão, guitarra, bateria, e têm clipes publicados profissionalmente, o que demonstra um empenho significativo em unir arte, fé e liturgia. “Nesta noite teremos muita fé, gratidão a Deus e à Virgem Maria por mais um Círio vivido, um momento para testemunharmos o quão maravilhoso é o amor de Deus por todos nós”, conta Padre Cavalcante.

O Ministério de Música da Guarda de Nazaré é uma banda que toca no Círio de Nazaré e em outros eventos relacionados à devoção a Nossa Senhora de Nazaré, formada por membros da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, uma das instituições mais tradicionais e simbólicas ligadas à devoção. Fundada em 1903, a Guarda surgiu para proteger a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e garantir a segurança durante as procissões, especialmente diante da grande quantidade de fiéis que participam da celebração.

HISTÓRIA

Uma das formas mais belas de evangelização e louvor a Deus é por meio da música. Com esse propósito, foi criado o Círio Musical — uma programação com shows de bandas católicas de todo o país, realizada durante as noites da quinzena da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. As apresentações acontecem sempre às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré.

Todos os anos, o evento reúne milhares de pessoas, principalmente jovens. A primeira edição do Círio Musical aconteceu em 2004, com duração de três dias e a participação de três artistas católicos nacionais. Desde 2006, o evento passou a ocorrer durante toda a quadra nazarena, atraindo multidões para a Praça Santuário.

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Texto e imagens: Rosana Pinto – ASCOM DFN