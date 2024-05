BRUNO MARS FARÁ SHOW EM BRASÍLIA. SAIBA A DATA E O LOCAL!

O portal LeoDias descobriu nesta quinta-feira (2/5), mais um local que receberá a apresentação do cantor Bruno Mars, ainda este ano.

De acordo com informações obtidas com exclusividade por este veículo, a turnê do cantor passará pela cidade de Brasília no dia 17 de outubro, no Estádio Mané Garrincha.

Além desta data do show de Brasília, o portal LeoDias já revelou com exclusividade duas outras datas que também já estão reservadas para a volta de Bruno Mars ao Brasil. Ele subirá ao palco do MorumBIS em 8 e 9 de outubro.

A vinda mais recente de Mars ao Brasil foi como principal atração do The Town 2023, encerrando duas noites do festival paulista, dos mesmos organizadores do Rock in Rio. Bruno se apresentou nos dias 3 e 11 de setembro do ano passado.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução