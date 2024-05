Anitta se revolta e dispara contra deputados: “Vão trabalhar”

Neste sábado (25), a cantora Anitta se manifestou contra a aprovação de uma moção de repúdio contra ela, Madonna e Pabllo Vittar. Segundo a artista, os parlamentares deveriam “trabalhar”.

– Se for pra resolver um negócio sério não têm esse tempo, para essa babaquice tem um tempo… Vão trabalhar, gente – disse Anitta.

A cantora se manifestou por meio dos stories do Instagram.Ela afirmou ainda que a comissão deveria usar o tempo para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul.

Na última quarta-feira (22), a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio ao show da cantora Madonna, realizado no Rio de Janeiro em 4 de maio. O pedido foi apresentado ao colegiado por deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No pedido, os parlamentares afirmam que o show, realizado na praia de Copacabana, promoveu “vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico”.

O requerimento é assinado pelos deputados Chris Tonietto (PL-RJ), Cristiane Lopes (União Brasil-RO), Clarissa Tércio (PP-PE), Dr. Allan Garcês (PP-MA) e Julia Zanatta (PL-SC). Além do show da Madonna, foram alvo de repúdio Anitta, Pabllo Vittar, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o governador do estado, Claudio Castro (PL).

– Em sua apresentação, a referida cantora utilizou-se de símbolos e elementos de ritos satânicos, em claro deboche à religião cristã, majoritária em todo o território nacional. Ademais, o caráter erótico e de inspiração pornográfica de suas coreografias – que simulavam posições sexuais e verdadeiras orgias no palco –, além de torná-las impróprias à audiência mais jovem da apresentação – que foi transmitida em rede nacional, sendo acompanhada por milhões de brasileiros de todas as idades, inclusive crianças –, ofende gravemente os princípios morais da maioria da população brasileira, e mesmo o mínimo padrão de decência necessário a uma convivência social harmoniosa – apontaram os deputados no pedido.

Fonte: Pleno NEws/Foto: CAROLINE BREHMAN/EFE/EFEVISUAL