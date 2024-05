Aula inaugural promove os novos cursos de qualificação da Prefeitura de Belém visando à COP-30

A vontade de empreender e buscar qualificação para proporcionar uma mudança de vida foi primordial para a autônoma Adriana Martins, 51 anos, iniciar o curso de modelagem, oferecido pela Prefeitura de Belém, por meio do programa Donas de Si, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Adriana foi uma das 160 pessoas que participaram da aula inaugural das novas turmas de qualificação profissional realizada na noite desta segunda-feira, 2, oferecidas pelo Donas de Si.

Ampla oferta – A Prefeitura contratou ao Senai 35 cursos, num total de 700 vagas, no valor de R$ 701.700,00 e prazo de execução até março de 2025. A turma inicial tem 160 pessoas em várias áreas técnicas.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da aula inaugural para os cursos de eletricista, encanador, soldador e mecânico de refrigeração e climatização, costureiro industrial e modelista.

“São muitos cursos para dar oportunidade a pessoas, que às vezes estão desempregadas há muito tempo. Com o apoio da Prefeitura elas conseguem passar por um processo de qualificação para obter oportunidade no mercado de trabalho ou empreendendo com dignidade”, disse o prefeito.

COP-30

O objetivo da Prefeitura de Belém é qualificar a população para as oportunidades de emprego e renda que surgirão com a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025.

“Na área que vou fazer o curso, que é o de modelagem, já vi que posso ter muitas oportunidades durante a COP-30, já que muitos hotéis e empresas vão em busca de fabricação de uniformes”, comentou Adriana Martins.

Oportunidade – As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, em média os cursos têm duração de três meses. Aluno do curso de mecânico de refrigeração e climatização, Paulo Soares, 61 anos, enxerga uma grande oportunidade de se colocar no mercado de trabalho novamente. “Agradeço a oportunidade de poder fazer esse curso com a idade que tenho, e de forma gratuita. É uma chance de me inserir no mercado de trabalho”, afirmou.

No pacote de cursos ofertados também estão o de construção civil, moda upcycling (sustentável), costura industrial, modelagem e produção de uniformes, mecânica e manutenção de máquinas de costura, mecânica de motores marítimos e outros.

Parceria – O diretor regional do Senai e superintendente regional do Serviço Social da Indústria (Sesi), Dário Lemos, que também compareceu à aula inaugural, destacou a parceria com a gestão municipal.

“O Senai, junto com a Prefeitura de Belém tem essa obrigação de mudar vidas. Educação não se faz do dia para noite, se faz com prudência. Fico feliz com o grau de satisfação que vocês terão com o curso do Senai”.

A coordenadora do Banco do Povo, Georgina Galvão, explicou que os cursos também são aceitos em outros locais do mundo. “Com o certificado desse curso, vocês podem atuar em Portugal e países que fazem parte do Mercosul”.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém