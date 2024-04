Parque Cultural Vila Maguary: Secult realizará Cortejo Multicultural durante a inauguração do espaço

A Prefeitura de Ananindeua inaugurará no próximo domingo, 28, a partir das 9h, o Parque Cultural Vila Maguary com uma programação especial composta por shows, intervenções artísticas, gastronomia e atividades para toda a família. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) realizará um Cortejo Multicultural com o objetivo de celebrar a cultura, promover a diversidade e relatar um pouco da história do município.

O cortejo será dividido em quatro estações, com início na frente dos portões do parque, percorrerá o espaço interno do mesmo e o finalizará no casarão, que faz parte da história do curtume Maguary. O cortejo reunirá vários segmentos culturais, entre eles carimbó, samba, quadrilha junina, balé, skate, capoeira, teatro e hip hop.

“Com uma mistura de tradição e contemporaneidade, o cortejo é um símbolo de união e celebração, mostrando que Ananindeua é um lugar onde a cultura pulsa e se renova. Por meio dessa iniciativa, a SECULT reafirma seu compromisso em promover eventos que estimulam o turismo, impulsionam a economia local e valorizam o talento dos artistas da região. O parque começará em grande estilo, proporcionando aos participantes uma experiência cultural única e inesquecível”, destacou a secretária da SECULT, Ediene Santos.

O diretor de cultura da SECULT, Henrique Andrade, concluiu. “A riqueza das manifestações culturais de nossa cidade é o seu maior patrimônio e é isso que vamos representar no cortejo. Os fazedores da cultura local apresentarão a história do município. Os passos coreografados, as vestimentas e as expressões de alegria dos dançarinos encantarão o público. Tenho certeza que será uma bela saudação de boas-vindas ao parque, aos visitantes e toda comunidade ananindeuense”.

Após o cortejo, a programação de inauguração do parque segue durante todo o domingo, com show “Trilogia” de cantores paraenses e a banda Fruta Quente, além de outras atrações.

