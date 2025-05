Calorimetria é o tema mais comum na prova de Física no Enem; confira lista

Inscrições para as provas deste ano vão começar na segunda-feira (26)

Victoria Nogueira Rosa, colaboração para a CNN

As questões envolvendo calorimetria — área em que estuda os fenômenos relacionados as trocas de energia térmica — foram as mais recorrentes nas provas de Física do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O mapeamento, realizado pelo Sas Educação, leva em consideração as provas aplicadas entre 2009 e 2024.

Ao todo, foram contabilizadas 36 questões de calorimetria, no período analisado. Em seguida, aparecem os circuitos elétricos (32 questões) — caminho fechado percorrido por uma corrente elétrica.

As questões envolvendo termodinâmica — que estuda as transferências de energia — ocupam o terceiro lugar no ranking do Enem, com 24 questões.

Veja os temas mais cobrados nas provas de Física do Enem:

Calorimetria (36 questões – 7,71%)

Circuitos Elétricos (32 questões – 6,85%)

Termodinâmica (24 questões – 5,14%)

Forças e movimento (23 questões – 4,93%)

Consumo de energia elétrica (17 questões – 3,64%)

Reflexão e Refração (14 questões – 3,00%)

Trabalho, energia e os teoremas (13 questões – 2,78%)

Propriedades Físicas do Som (13 questões – 2,78%)

Aplicações das Propriedades das Ondas (11 questões – 2,36%)

Lançamento Vertical, Horizontal e Oblíquo (11 questões – 2,36%)

Movimento Uniforme (9 questões – 1,93%)

Fenômenos Sonoros (9 questões – 1,93%)

Qualidades fisiológicas do som (9 questões – 1,93%)

Inscrições para o Enem 2025 começam na 2ª feira (26)

As inscrições para o Enem 2025 vão começar na próxima segunda-feira (26). É previsto que elas sejam encerradas no dia 6 de junho. Os alunos matriculados no terceiro ano do ensino já estarão pré-inscritos no exame.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, são realizadas as avaliações de linguagens, ciências humanas e redação. Já no segundo, matemática e ciências da natureza.

