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ENTRETENIMENTO

Domingo de diversão e natureza: Mangal das Garças prepara manhã especial para as crianças.

Projetos Momento Ecozoo e Ecoarte garantem entretenimento e aprendizado para os pequenos em Belém.

O domingo em Belém ganhará um colorido especial no Mangal das Garças. No dia 26 de abril, o parque realiza mais uma edição dos projetos Momento Ecozoo e Ecoarte, oferecendo uma manhã de lazer gratuito que mistura conhecimento sobre a fauna amazônica e oficinas criativas para as crianças.

As atividades começam às 9h30, no anfiteatro do parque, e são uma excelente opção para famílias que buscam entretenimento educativo em contato com a natureza.

O Segredo da Cor do Guará

O grande protagonista do Momento Ecozoo desta edição será o guará (Eudocimus ruber). O público terá a oportunidade de conhecer de perto o “Demolidor”, um guará nascido no próprio parque em 2024.

A técnica ambiental Beatriz Tavares explica que a famosa cor vermelha vibrante dessas aves não é por acaso: ela depende de uma dieta rica em betacaroteno.

“Em cativeiro, a dieta dele é adaptada com ração enriquecida para garantir a manutenção da cor vibrante. Sem a ingestão adequada dessa substância, a coloração das penas pode se tornar mais clara e opaca”, detalha Beatriz.

Além da curiosidade sobre a cor, os visitantes aprenderão sobre o “forrageamento”, o comportamento de busca por alimento que essas aves realizam nos manguezais usando o bico para sentir a textura dos organismos na lama.

Criatividade no Papel: Oficina de Livros Pop-Up

Logo em seguida, às 10h, o projeto Ecoarte celebra o Dia Mundial do Livro (comemorado em 23 de abril) com uma oficina prática comandada pela Cumbuca – Oficinas Criativas. As crianças aprenderão a confeccionar seus próprios livros pop-up — aqueles onde as figuras “saltam” das páginas ao abrir.

Além dos projetos infantis, o Mangal das Garças mantém uma programação diária. Confira:
 8h30 – Alimentação das iguanas
 10h – Soltura das borboletas (consultar na bilheteria)
 10h15 – Alimentação das tartarugas
 10h30 – Passeio com rapinantes diurnas (terça a sexta)
 11h, 15h e 17h30 – Alimentação das garças
 16h30 – Passeio com as corujas (terça a sexta)

Serviço:
Momento Ecozoo com o Guará e Ecoarte – oficina de produção de livros pop-up.

Domingo (26/04), a partir das 9h30, no anfiteatro do Parque Zoobotânico Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha.

Funcionamento do Mangal: terça a domingo, das 8h às 18h. Fechado às segundas para manutenção. Entrada gratuita.

Espaços monitorados (Borboletário e Memorial da Navegação): R$ 9,00 (inteira) e R$ 4,50 (meia).

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