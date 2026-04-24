Vai ao show do Guns N’ Roses? Confira horários, o que pode levar e as mudanças no trânsito

A espera finalmente acabou! É neste sábado (25) que o Guns N’ Roses sobe ao palco do estádio do Mangueirão para um show histórico na capital paraense. Integrando a turnê mundial “Because what you want and what you get are two completely different things”, o espetáculo traz a Belém um dos nomes mais influentes do rock de todos os tempos.

A noite começa com o rock nacional da banda Raimundos, que fará as honras da casa na abertura.

Cronograma: Programe sua chegada

Para evitar filas e garantir que você não perca nenhum hit como “Sweet Child O’ Mine” ou “November Rain”, fique atento aos horários:

Abertura do Estacionamento: 12h

Abertura dos Portões: 16h

Show de Abertura (Raimundos): 18h30

Guns N’ Roses: 20h

Trânsito e Acesso

O fluxo no entorno do estádio, na rodovia Augusto Montenegro, sofrerá alterações. A partir das 12h, a avenida Mangueirão funcionará em sentido único rumo à Augusto Montenegro.

Entradas: As duas entradas para o estádio estarão abertas (via IML e via Augusto Montenegro).

Transporte: O BRT funcionará até as 21h. Táxis e aplicativos terão áreas específicas para embarque e desembarque.

Estacionamento: Se vai de carro, garanta sua vaga antecipadamente via internet para evitar transtornos.

O que levar (e o que deixar em casa)

Para garantir a segurança de todos, a revista será rigorosa:

Pode levar: Garrafas de plástico (estilo PET) sem tampa e alimentos industrializados lacrados em embalagens transparentes.

Proibido: Copos térmicos, recipientes de vidro ou metal, câmeras profissionais, bastões de selfie, guarda-chuvas, capacetes e correntes pesadas.

Documentação e Regras

Não esqueça o documento oficial com foto!

Meia-entrada: Estudantes (CIE vigente) e professores (contracheque + documento com foto).

Meia-solidária: Obrigatória a entrega de 1 kg de alimento não perecível no acesso.

Classificação: Menores de 12 a 17 anos só entram acompanhados pelos pais ou responsáveis legais (com documento registrado em cartório).

Gratuidades (PCD e Idosos): É necessário apresentar o ingresso cortesia retirado previamente e a comprovação do benefício.