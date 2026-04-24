sexta-feira, abril 24, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vai ao show do Guns N’ Roses? Confira horários, o que pode levar e as mudanças no trânsito

A espera finalmente acabou! É neste sábado (25) que o Guns N’ Roses sobe ao palco do estádio do Mangueirão para um show histórico na capital paraense. Integrando a turnê mundial “Because what you want and what you get are two completely different things”, o espetáculo traz a Belém um dos nomes mais influentes do rock de todos os tempos.

A noite começa com o rock nacional da banda Raimundos, que fará as honras da casa na abertura.

Cronograma: Programe sua chegada

Para evitar filas e garantir que você não perca nenhum hit como “Sweet Child O’ Mine” ou “November Rain”, fique atento aos horários:

Abertura do Estacionamento: 12h
Abertura dos Portões: 16h
Show de Abertura (Raimundos): 18h30
Guns N’ Roses: 20h

Trânsito e Acesso

O fluxo no entorno do estádio, na rodovia Augusto Montenegro, sofrerá alterações. A partir das 12h, a avenida Mangueirão funcionará em sentido único rumo à Augusto Montenegro.

Entradas: As duas entradas para o estádio estarão abertas (via IML e via Augusto Montenegro).
Transporte: O BRT funcionará até as 21h. Táxis e aplicativos terão áreas específicas para embarque e desembarque.
Estacionamento: Se vai de carro, garanta sua vaga antecipadamente via internet para evitar transtornos.

O que levar (e o que deixar em casa)

Para garantir a segurança de todos, a revista será rigorosa:

Pode levar: Garrafas de plástico (estilo PET) sem tampa e alimentos industrializados lacrados em embalagens transparentes.

Proibido: Copos térmicos, recipientes de vidro ou metal, câmeras profissionais, bastões de selfie, guarda-chuvas, capacetes e correntes pesadas.

Documentação e Regras

Não esqueça o documento oficial com foto!

Meia-entrada: Estudantes (CIE vigente) e professores (contracheque + documento com foto).
Meia-solidária: Obrigatória a entrega de 1 kg de alimento não perecível no acesso.
Classificação: Menores de 12 a 17 anos só entram acompanhados pelos pais ou responsáveis legais (com documento registrado em cartório).
Gratuidades (PCD e Idosos): É necessário apresentar o ingresso cortesia retirado previamente e a comprovação do benefício.

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Museu do Marajó celebra 99 anos do legado de Padre Giovanni Gallo
Próximo artigo
Prefeitura oficializa união de 108 casais em Casamento Comunitário

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
GovPa_UsiPazStaIzabel_WebBanner_320x320px_Abr26

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315