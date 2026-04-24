Governadora Hana Ghassan institui o Dia Estadual de Luta dos Povos Indígenas no Pará

Data será celebrada todos os anos no dia 7 de fevereiro e passa a integrar o calendário oficial do Estado

A governadora do Pará, Hana Ghassan, sancionou a Lei nº 11.379, de 17 de abril de 2026, que institui o Dia Estadual de Luta dos Povos Indígenas, a ser celebrado anualmente em 7 de fevereiro. A medida foi oficializada com a publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado.

A criação da data tem como objetivo fortalecer o reconhecimento das lutas históricas dos povos indígenas e incentivar ações educativas, culturais e institucionais, voltadas ao respeito à diversidade e à promoção de direitos. A nova legislação também abre espaço para que o poder público estadual desenvolva atividades alusivas à data, em parceria com instituições e organizações representativas.

De acordo com o texto da lei, o Estado poderá promover iniciativas que ampliem a visibilidade das pautas indígenas e contribuam para o fortalecimento de políticas públicas voltadas a esses povos, em diferentes áreas.

Valorização e visibilidade

A secretária interina da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará, Roseli Cavalcante, destacou a importância da iniciativa como instrumento de reconhecimento e mobilização.

“A instituição do Dia Estadual de Luta dos Povos Indígenas representa um avanço importante, para dar visibilidade às pautas históricas desses povos e reforçar o compromisso do Estado com a garantia de direitos, o respeito à diversidade e o fortalecimento das políticas públicas voltadas às populações indígenas”, afirmou.

Segundo ela, a criação da data também deve estimular a participação da sociedade nas discussões sobre os direitos indígenas. “É uma oportunidade de promover diálogo, fortalecer a escuta dos povos indígenas e incentivar ações concretas que valorizem suas culturas, territórios e modos de vida”, acrescentou.

“A importância da data só vem reafirmar aquilo que a Secretaria dos Povos Indígenas defende desde o início de sua criação: o Pará é também território indígena, e esse reconhecimento precisa estar refletido nas políticas públicas, no respeito aos direitos e na valorização dos povos originários”, completou.

A lei entrou em vigor na data de sua publicação.

Fonte e imagem: Agência Pará