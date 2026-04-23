Rota do Pará amplia equipes de trabalho e acelera serviços de recuperação em trechos da PA-150

A operação comercial na praça 5, entre os municípios de Tailândia e Moju, no sudeste estado, foi retomada à zero hora desta quinta-feira, 23 de abril, após decisão do Governo do Pará.

A Rota do Pará mantém de forma intensificada os serviços de manutenção e conservação ao longo de todo o trecho sob concessão, com 17 equipes atuando em tapa-buracos e ainda serviços de roçada mecanizada, roçada manual, limpeza e sinalização horizontal e vertical. As intervenções se concentraram em segmentos estratégicos ao longo de toda a rodovia, um dos principais corredores logísticos do estado.

A concessionária mantém atendimento 24 horas, com serviços de guincho, ambulância e inspeção de tráfego em todo o trecho concedido.

Próximas etapas de obras estruturantes

Obras de restauração dos 526 km concedidos;

Implantação de mais de 245 km de acostamentos;

Disponibilidade de sinal 4G em todo o trecho de concessão em 2026.

As intervenções foram antecipadas para o período de estiagem, com foco na melhoria da segurança e das condições de tráfego. A cobrança de pedágio é parte do modelo que garante a continuidade dos investimentos, a manutenção da rodovia e a operação dos serviços ao usuário.

Por Alessandra Barreto/Temple Comunicação/Imagem: Divulgação