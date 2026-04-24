A força invisível por trás do consumo infantil no Brasil

Com foco em consumidoras das classes C e D e presença em mercados menos explorados, grupo familiar Mami&Co cresce mesmo em um dos períodos mais desafiadores da economia

Enquanto o mercado premium aposta no berço escandinavo e no carrinho importado, a Mami&Co construiu mais de três décadas de história voltada a um público que raramente aparece nas campanhas: mães fora do eixo tradicional de consumo, e que, ainda assim, sustentam a base do setor.

Formado pelas marcas Mamita, FlyColors e Safira, o grupo cresceu 25% entre 2020 e 2022, período marcado por pandemia, retração econômica e uma mudança estrutural na liderança da empresa.

Hoje, a Mami&Co se consolida com um posicionamento claro: desenvolver produtos acessíveis, com qualidade e funcionais para consumidoras das classes C e D, em diferentes regiões do país. Um mercado aquecido e ainda concentrado em um recorte.

Mercado infantil brasileiro segue em expansão

No Dia das Crianças de 2025, o varejo do setor movimentou R$ 4,97 bilhões, com crescimento em relação ao ano anterior, segundo dados do IEMI. Apesar dos números positivos, a narrativa predominante ainda se concentra em produtos premium, influenciadoras digitais e consumidoras de maior renda, sobretudo no eixo Rio-São Paulo.

Esse recorte não representa a maior parte do país. Levantamentos de mercado mostram que mães solo enfrentam renda significativamente inferior à de famílias com dupla renda, ao mesmo tempo em que milhões de mulheres seguem fora do mercado formal, muitas vezes por acumularem sozinhas o cuidado com os filhos.

É para esse perfil de consumidora, amplo, diverso e historicamente pouco representado, que a Mami&Co direciona seu portfólio. De fornecedora industrial a grupo liderado por mulheres Fundada em 1991 pelo matemático Carlos Zein, a empresa iniciou suas atividades como fornecedora de componentes para outras indústrias.

Em 2007, Nádia Zein assumiu a gestão administrativa, contribuindo para a estruturação do negócio. A entrada de Carol Zein, em 2018, marcou o início da transição geracional.

Após o falecimento do fundador, em 2020, mãe e filha passaram a liderar o grupo, que hoje reúne três marcas, ocupa uma área de 4 mil m² em São Paulo e emprega cerca de 150 colaboradores.

Mesmo diante de um cenário adverso, a empresa manteve crescimento consistente ao longo do período, atravessando pandemia, instabilidade econômica e uma transição relevante na liderança. Em 2022, incorporou a FlyColors ao portfólio, que passou por um processo de reposicionamento e ampliou sua presença no mercado.

“Empresas familiares não enfrentam só o desafio de crescer, mas também precisam entender como atravessar gerações mantendo relevância. A troca entre mãe e filha faz parte da nossa estratégia”, afirma Carol Zein, CEO da Mami&Co.

Estratégia: presença onde o mercado chega depois

Ao longo dos anos, a Mami&Co consolidou presença em regiões fora do eixo tradicional de consumo, com destaque para o Nordeste, hoje um de seus principais mercados. A região reúne uma parcela relevante dos nascimentos no país.

Ao investir nesses territórios antes de grandes players do segmento premium, a empresa construiu capilaridade e reconhecimento de marca. Outro vetor estratégico é o canal farmacêutico.

Dados do setor apontam crescimento consistente das vendas de produtos infantis em farmácias no último ano, um ambiente de compra marcado por proximidade e conveniência, alinhado ao perfil da consumidora atendida pela empresa.

A Mami&Co vem ampliando sua presença nesse canal como parte de sua estratégia de expansão.

Uma empresa de mulheres para mulheres

Hoje liderada por mulheres, a Mami&Co desenvolve produtos a partir de uma lógica próxima da realidade de suas consumidoras, o que influencia decisões de design, preço e distribuição.

Mais do que um posicionamento, essa proximidade se tornou um diferencial competitivo em um mercado cada vez mais disputado.

Por Aline Bataglia/Imagem: Divulgação