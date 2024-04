Camila Pudim impressiona com look inspirado em novo filme da Netflix

Influenciadora abraça temática de “Donzela”, filme estrelado por Millie Bobby Brown e vídeos da produção já alcançam mais de 13 milhões de visualizações

Camila Pudim é conhecida pelas makes e looks impressionantes que compartilha em suas redes sociais. Com mais de 15 milhões de seguidores no TikTok, e quase 4 milhões no Instagram, Camila sempre inova nos conteúdos que traz, e desta vez, a influencer se inspirou diretamente no novo filme da Netflix, “Donzela”.

Estrelado por Millie Bobby Brown, também conhecida como “Eleven”, no sucesso global “Stranger Things”, “Donzela” conta a história de uma jovem que concorda em se casar com um belo príncipe, e descobre que tudo aquilo é uma armadilha. Jogada em uma caverna com um dragão, ela deve utilizar sua inteligência e vontade para sobreviver.

Inspirado diretamente na caracterização do filme, Camila postou o processo de produção da maquiagem, montagem e dos bastidores das fotos oficiais em suas redes sociais, impressionando pela fidelidade tanto quanto como princesa ou guerreira. Os vídeos da produção já alcançaram 13 milhões de visualizações e os números continuam a subir. Fãs e interessados podem acompanhar este e outros looks de Camila nas redes sociais da influenciadora.