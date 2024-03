Detran divulga lista final de aprovados em Belém no Programa CNH Pai D’égua

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) divulgou, na segunda-feira (4), a relação final de candidatos classificados no Programa Social CNH Pai D’égua. A lista refere-se às pessoas inscritas no programa em Belém. A lista pode ser consultada no site cnhpd@detran.pa.gov.br.

O Detran já havia divulgado uma lista no dia 23 de fevereiro passado, mas alguns candidatos entraram com recurso. A comissão organizadora analisou caso e caso, julgou os casos procedentes e definiu a relação final. Ao todo, 20 mil classificados estão aptos a se matricular no Programa. Porém, antes desta etapa, todos eles devem participar da entrega do Passaporte, que ocorrerá, na próxima quinta-feira (7), a partir das 14h30, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

“O Passaporte é uma etapa obrigatória e atesta que o candidato está apto à matrícula no programa. Portanto, todos devem comparecer a este momento especialmente preparado para que os classificados possam acessar as clínicas e autoescolas e tirarem todas as dúvidas sobre os próximos passos”, explica a diretora-geral do Detran, Renata Coelho. Durante a entrega do Passaporte, os aprovados já sairão com o agendamento da matrícula definido.

Na lista final constam informações sobre a classificação do candidato e a pontuação, além da categoria em que está inscrito. O CNH Pai D’égua é um programa do Governo do Estado, coordenado pelo Detran, que garante Carteira Nacional de Habilitação gratuita a pessoas de baixa renda. Além de incentivar a renda por meio da CNH com atividade remunerada. O programa garante mais segurança nas vias públicas, já que uma das infrações mais recorrentes registradas pela fiscalização do Detran é a condução de veículo por motoristas sem CNH.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação