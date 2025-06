Caminhada Inclinada Queima Mais Gordura Que Corrida? Estudo Aponta Sim!

Um novo estudo publicado pelo International Journal of Exercise Science revelou que a caminhada inclinada pode ser mais eficiente que a corrida quando o assunto é queima de gordura. O popular treino 12-3-30 feito na esteira com 12% de inclinação, 3 milhas por hora (4,8 km/h) e duração de 30 minutos se destacou no estudo por oxidar até 7% mais gordura do que correr em superfície plana.

Apesar do gasto calórico total ter sido semelhante entre os dois treinos, a caminhada inclinada manteve o corpo na chamada “zona dois” de frequência cardíaca, faixa em que o organismo prioriza a gordura como fonte de energia e poupa o glicogênio muscular o que favorece a preservação da massa magra, especialmente em contextos de emagrecimento.

Além disso, o exercício oferece menor impacto nas articulações, sendo indicado para quem tem histórico de lesões ou está iniciando nos treinos. Ainda assim, a corrida continua sendo uma excelente opção: no estudo, ela queimou a mesma quantidade de calorias em apenas 23 minutos, promovendo melhorias no condicionamento cardiovascular, força e densidade óssea.

A pesquisa reforça uma mensagem importante: não basta apenas suar, é preciso treinar com estratégia. Entender como o corpo utiliza a energia em cada tipo de exercício pode ser o diferencial na hora de alcançar seus objetivos com saúde e inteligência.

Por Thays Garcia/ A Província do Pará

Com informações Agências Internacionais