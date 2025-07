Campanha por praias limpas leva sacos plásticos a banhistas em Mosqueiro

Com o objetivo de promover o uso consciente das praias durante o mês de julho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) iniciou, ontem, sábado, 12, uma ação de educação ambiental voltada ao descarte correto de resíduos nas faixas de areia. A programação começou nas praias Grande e do Amor, no distrito de Outeiro, e segue neste domingo, 13, para Mosqueiro, com atividades nas praias do Chapéu Virado e Farol, das 9h às 12h.

Durante a manhã de ontem, a equipe distribuiu sacolinhas plásticas para veranistas, motoristas de aplicativo e demais frequentadores das praias. O material foi entregue com orientações sobre como acondicionar corretamente restos de comida, latinhas de bebidas, garrafas e outros resíduos.

“Começou nesse final de semana na praia da Ilha de Outeiro. O objetivo do trabalho é conscientizar as pessoas que utilizam a praia nesse mês de julho a não sujar a praia, condicionar o seu lixo de acordo com o que a gente distribui. Os saquinhos são para que essas pessoas coloquem o resto de comida, latinhas e garrafas. A ideia é educar para que as pessoas utilizem o espaço de uma maneira sustentável”, destacou Luiz Paulo Monteiro, da Coordenação de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário da Semma.

A recepção do público em Outeiro foi bastante positiva. Neste domingo, a mobilização continua com concentração marcada para o caramanchão em Mosqueiro.

