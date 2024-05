Cantor sertanejo Milionário é internado em UTI de hospital

O cantor sertanejo Romeu Januário de Matos, mais conhecido como Milionário, da dupla com José Rico, foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto (SP). Ele tem 84 anos de idade.

Nesta segunda-feira (20), o artista esteve na unidade de saúde para exames de rotina. Os médicos suspeitaram de hemorragia no cérebro.

No início da tarde, o hospital disse que o sertanejo foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Milionário teve um “estresse pós-traumático e está passando por exames”. As informações são da TV TEM e do G1.

