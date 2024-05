Prefeitura de Belém promove grande programação cultural gratuita no final de semana

Uma vasta programação cultural realizada pela Prefeitura de Belém promete levar acesso à cultura, lazer e serviços municipais à população neste final de semana. A programação foi definida durante reunião entre as diversas secretarias municipais no gabinete da Prefeitura, nesta terça-feira,21.

Totalmente gratuita, a agenda cultural começa com o retorno da Seresta do Carmo na sexta-feira, 24. Após 20 anos sem ser realizado o evento volta à praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha. Essa será a primeira edição da seresta na atual gestão municipal, garantida por meio de convênio firmado entre a Prefeitura de Belém e o Banco da Amazônia (Basa).

No sábado, 25, a programação continua com duas agendas. A primeira será no final da tarde no Boulevard da Gastronomia com uma edição especial da Lambada Social Club. No local haverá também a comercialização de comidas regionais de microempreendedores da cidade. A segunda começa a partir das 22h, na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, que será palco do show solidário promovido pela Prefeitura, em parceria com a aparelhagem Carabao, para arrecadar alimentos que serão destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ingresso para o show será a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

4° Avenida Cultural

O final de semana de muita cultura na cidade encerra no domingo, 26, com a realização da 4° edição do projeto Avenida Cultural, que vai transformar a avenida Presidente Vargas em um grande espaço de lazer para a população de Belém.

Nesta edição o evento contará com quatro palcos espalhados ao longo da via, espaço de lazer e saúde e praça de alimentação, que irão ocupar a Presidente Vargas desde o Boulevard da Gastronomia até o Theatro da Paz, passando por sete quarteirões, até as 15h do domingo.

“É Belém com uma agenda cultural para a população, trazendo de volta essa alegria de viver que o belenense tem. Vem comemorar conosco e festejar a vida de nós belenenses nesta cidade culturalmente humana, festiva e que é a sede da COP-30”, declarou a presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Inês Silveira, após a reunião de organização dos eventos.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém