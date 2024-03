Cantora Aninha Odalisca lança música nova em ritmo de tecnomelody

“Parecia Perfeito” é a nova aposta musical da cantora paraense Aninha Odalisca. A canção foi composta por Tonny Brasil, um dos mais conhecidos hitmakers do brega paraense. O tecnomelody foi produzido por Adriano Pith.

A música foi um presente de Tonny Brasil à Aninha em razão do seu retorno ao Brasil no ano de 2022, quando da sua volta de Portugal . O hit fala de uma relação amorosa que tinha tudo para certo, até que começa a desandar de uma hora pra outra e o apelo do refrão é pela lembrança do romance bem vivido. Enquanto pede para o amado ficar, a protagonista da canção só aceita se for por amor. Com esse roteiro, a canção tem tudo para estourar e se tornar mais um clássico da cena musical paraense.

CARREIRA

Aninha Odalisca do Brega é uma das vozes mais representativas do brega paraense. Com mais de 20 anos de carreira, ela é conhecida por sua voz potente e carisma. A artista já lançou cinco álbuns e coleciona diversos prêmios, como o de Artista Revelação no Baile dos Artistas.

Aninha se lançou na cena paraense com o hit “Odalisca” que lhe rendeu o sobrenome artístico. O sucesso inclusive foi regravado pela Banda Calypso, faz parte da turnê “Isso é Calypso” da carreira solo da cantora Joelma e foi apresentado ao vivo no BBB da TV Globo. Mesmo com 25 anos de lançamento, a música não para de fazer sucesso.

Aninha tem também uma parceira bem sucedia com Nelsinho Rodrigues na versão “Voltarei”, um dos maiores clássicos das chamadas marcantes do brega.

Mais atual do que nunca, Aninha Odalisca lança um tecnomelody em 2024, ritmo que sempre fez parte do seu repertório de shows e que tomou conta do país pela musicalidade e incentivo à dança. O hit já está em todas as plataformas digitais para ser ouvido, curtido, baixado e dançado.

Ouça a nova música de Aninha Odalisca: