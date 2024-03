Confira mais uma edição do ‘CineClube Arthur Vianna’ e ‘Cine Arthur’ no mês de março

Começa nesta sexta-feira (15) mais uma edição dos projetos “CineClube Arthur Vianna” e “Cine Arthur”, promovido pela Fundação Cultural do Pará(FCP), por meio da Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV).

O filme que será apresentado é “Um Sonho de Liberdade”, a partir das 15h, no Auditório Aloysio Chaves. O auditório fica no terceiro andar da biblioteca, no Centur, em Belém. A entrada é gratuita.

O CineClube Arthur Vianna é temático e ocorre todo o mês. O tema de março é “Bibliotecas Como Espaço de Transformação”, em alusão ao aniversário de 153 anos da BPAV. Os filmes que serão exibidos são “Um Sonho de Liberdade” e “O Menino que Descobriu o Vento”. O projeto tem como objetivo discutir com o público presente sobre os longas-metragens.

Já o Cine Arthur mostra filmes que estão disponíveis no acervo da Biblioteca Pública Arthur Vianna. No dia 20, será feita a exibição de “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”.

Confira a programação audiovisual da Biblioteca Pública Arthur Vianna:

CineClube Arthur Vianna

15/03 – sexta-feira

15h – Um Sonho de Liberdade, 1994/ 142 minutos/ 16 anos

Cine Arthur

20/03 – quarta-feira

15h – Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, 1988/ 100 minutos/ Livre

CineClube Arthur Vianna

22/03 – sexta-feira

15h – O Menino que Descobriu o Vento, 2019/ 113 minutos/ 12 anos