Casa das Artes desvenda os segredos da arte cênica com o projeto ‘Ciclo de Desmontagem’

Nesta sexta-feira (15), a Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Casa das Artes, apresenta o “Ciclo de Desmontagem”, que traz visibilidade aos processos criativos por trás das obras teatrais. Será apresentado o espetáculo: “ Quando a folha dança… primeiro ato dadivoso de Anica, o caminho”, da artista Rosângela Colares, com entrada gratuita.

A artista explica a vontade de revelar os bastidores de sua criação de forma intima e profunda. “A expectativa é desvelar e revelar de uma maneira mais profunda as nuances do processo de criação. É como tirar a roupa, cortar e tirar a quarta parede. É remover a separação entre artista e público e me entregar frágil e despida para esse público”.

Serviço: Ciclo de Desmontagem com “Quando a folha dança… primeiro ato dadivoso de Anica, o caminho”

Dia: 15 de março (sexta-feira)

Hora: 19h

Local: Casa das Artes

Endereço: R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré

Entrada gratuita

Foto: Divulgação