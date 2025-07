Soltura de 140 quelônios celebra a vida e a natureza em Salvaterra, Marajó

No último domingo (20), Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, foi palco de uma emocionante ação de conservação ambiental: a soltura de 140 quelônios, entre tartarugas-da-Amazônia e tracajás, no Lago Caraparu. A iniciativa, parte da Operação Verão 2025, foi organizada pelo Ideflor-Bio e pelo Parque Zoobotânico Mangal das Garças, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente local.

Os animais nasceram e foram criados em cativeiro com todo cuidado técnico, até estarem prontos para voltar ao seu habitat natural. A reintrodução emocionou moradores, visitantes e autoridades, reforçando o compromisso com a proteção da fauna amazônica.

Além da soltura, o público participou de atividades educativas que destacaram a importância dos quelônios para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e os desafios que enfrentam, como o tráfico e a destruição de seus habitats.

Para o biólogo Basílio Guerreiro, esses animais são fundamentais para a cadeia alimentar e para manter o equilíbrio ambiental da região. Já o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, ressaltou que a ação simboliza a união entre instituições e comunidade em defesa da Amazônia, com planos de expandir iniciativas semelhantes pelo Marajó.

A presença de famílias e crianças reforçou a importância de formar uma cultura de cuidado e valorização do meio ambiente, celebrando a vida e a biodiversidade local.

Imagem: Reprodução