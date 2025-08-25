Caravana dos Povos Indígenas faz nova parada na Terra Indígena Mãe Maria

A Caravana dos Povos Indígenas, que percorre o Pará em preparação para a COP30, chegou nesta segunda-feira (25) à Aldeia Akrãtikatêjê, na Terra Indígena Mãe Maria, localizada em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do estado. A iniciativa da Secretaria dos Povos Indígenas (Sepi), com apoio do Banpará, reuniu lideranças do povo Gavião para fortalecer o diálogo em torno dos direitos e da representação indígena no evento climático.

Com mais de 62 mil hectares, a TI Mãe Maria abriga os grupos Parkatêjê, Kyikatêjê e Akrãtikatêjê ricas culturas ligadas ao tronco timbira. Trata-se de um território histórico, homologado em 1986, que preserva tradições linguísticas and culturais de ancestralidade amazônica.

A Caravana busca promover uma escuta ativa nas oito etnorregiões do Pará, estabelecer diálogos e oferecer informações sobre a COP30, ampliando a participação indígena nos debates climáticos. “A Caravana aproxima a COP30 das comunidades indígenas… garantindo que sua voz, cultura e propostas estejam no centro das decisões globais sobre o clima”, destacou Wiratan Sompré, secretário adjunto da Sepi.

A secretária Puyr Tembé reforçou que cada parada fortalece lideranças e prepara as comunidades para expressar suas vivências e saberes na conferência: “A Caravana é um espaço de encontro e fortalecimento com os povos indígenas em seus territórios… suas vozes e culturas devem estar no centro das decisões globais”.

A expectativa é que as lideranças e famílias da Terra Indígena Mãe Maria contribuam com reflexões, experiências e propostas sobre justiça climática e proteção ambiental durante a COP30.

Imagem: Agência Pará