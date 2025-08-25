Vídeo: Neymar está lesionado e não precisa ser testado, afirma Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira

O jogador ficou de fora da lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia; veja a lista dos convocados na íntegra
Na coletiva de imprensa na sede da CBF, na tarde desta segunda-feira (25), no Rio de Janeiro, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, justificou a ausência de Neymar na lista de convocados.
“Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas ele não precisa ser testado. Toda a comissão, todos os torcedores do Brasil o conhecem muito bem. Ele, assim como todos os outros, precisa estar em boa condição física para ajudar a seleção a fazer o melhor na Copa do Mundo”, declarou o técnico.
Ancelotti ressaltou que a condição física dos jogadores é o critério mais importante para a convocação. “Quem joga na Seleção tem que estar 100%. Se o jogador não está 100%, posso chamar outro, sem nenhum problema.”
Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro e a Bolívia no dia 9.
Veja a lista de convocados
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)
- Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)
- Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joellinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)
