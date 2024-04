Carelli manda indireta pra Boninho após BBB copiar dinâmica de A Fazenda

A formação do Paredão no BBB 24 da noite desta sexta-feira (5/4) causou uma certa revolta nas redes sociais. Até mesmo o diretor A Fazenda, Rodrigo Carelli, não se aguentou e foi cutucar Boninho no Twitter/X.

Carelli mandou uma indireta para lá de direta para Boninho e deu a entender que a formação do BBB estava usando da mesma regra de A Fazenda: o Resta Um. No reality da Record, cada peão escolhe alguém para salvar da Roça até sobrar um, que vai para a berlinda.

Rodrigo Carelli então cutucou ao escrever: “‘Resta Um’? Jura?”, junto de um emoji de galinha.

Na web, todos pescaram a indireta e saíram em defesa dele, dizendo que o BBB realmente teria copiado a dinâmica no reality rural da Record.

Alane, Davi e Giovanna se enfrentam neste paredão. Buda, Beatriz e Mateus escaparam da berlinda.

Fonte: Portal Léo Dias Foto: Reprodução