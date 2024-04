Oposição na Câmara irá apurar fortes denúncias de Elon Musk

Os deputados federais Filipe Barros (PL-PR) e Bia Kicis (PL-DF), líderes da oposição e minoria no Câmara, respectivamente, assinaram uma nota conjunta na qual falam em apurar as denúncias de Elon Musk contra o Judiciário brasileiro.

– A Liderança da Oposição e a Liderança da Minoria, na @camaradeputados, têm obrigação de apurar as denúncias apresentadas neste fim de semana pela @X e seu proprietário @elonmusk – escreveu Filipe em publicação na rede social X.

De acordo com o parlamentar, a nota da empresa de Musk “expõe definitivamente ao mundo o que temos denunciado há muito tempo: os brasileiros estão sofrendo várias violações de direitos humanos e da liberdade de expressão, em total afronta à Constituição e à própria democracia”.

No final da manhã deste domingo (7), Bia Kicis compartilhou imagem da reunião de alguns parlamentares de oposição e minoria, como o senador Rogério Marinho e o deputado Marcel Van Hattem, juntamente com o jornalista americano Michael Shellenberger, que trouxe à luz o Twitter Files, uma série de conteúdos que expõem ações do ministro Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

– Manhã de trabalho da oposição e minoria da Câmara e do Senado com o jornalista que revelou os Twitter Files Brasil. A luta pela liberdade nunca foi fácil e sempre há aqueles que querem impor a censura e nos roubar a liberdade. Estamos lutando por todos, porque lutamos por valores – escreveu Kicis.

