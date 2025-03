Carnaval 2025 – Volta do trio elétrico arrasta 25 mil foliões em Mosqueiro

O mês é março, mas o clima era de julho na segunda-feira de Carnaval, 02, no distrito de Mosqueiro, a 70 quilômetros da capital. O sol, embora tímido, brindou os foliões da ilha com uma tarde quente e sem chuva, exatamente no dia em que a programação montada pela Prefeitura de Belém levou de volta à bucólica a tradição do Carnaval com trios elétricos, em um percurso que saiu do Caramanchão do Chapéu Virado até o final da praia do Farol. A subprefeitura do distrito estimou um público de 25 mil pessoas atrás da estrutura, puxada pela renomada banda paraense Xeiro Verde. Segundo a Guarda Municipal de Belém, nenhuma ocorrência foi registrada durante o trajeto, que durou pouco mais de uma hora, e reuniu crianças, jovens, adultos e idosos, numa festa que relembrou os tempos áureos da folia em Mosqueiro.

O pedagogo David Trindade é do município de Marapanim, no nordeste paraense, mas sempre frequentou a ilha de Mosqueiro. Ele disse que sentia falta de uma festa desse porte. “Esse Carnaval em Mosqueiro está sendo uma renovação pra nossa vida. Tudo que está vindo para Mosqueiro está vindo muito bem. A gente agradece ao prefeito Igor Normando e ao subprefeito, coronel Renato Brandão, também. Porque esse momento atrai turismo, atrai educação. A cultura de Mosqueiro estava esquecida e agora está voltando”, festejou.

A cantora Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde, que puxou os foliões nesta tarde de segunda-feira agradeceu à prefeitura de Belém pela reativação do Carnaval na ilha de Mosqueiro e disse que quer ver ainda mais eventos como esse. “Sem dúvida, fazemos um agradecimento muito especial ao prefeito Igor Normando, que está retomando o Carnaval de Mosqueiro depois de 20 anos, tempo em que o povo da ilha estava sem diversão e os vendedores ambulantes e comerciantes sem ter como gerar a sua renda, então, parabéns à prefeitura de Belém, ao governo do Estado e à subprefeitura do distrito, pela sensibilidade em trazer de volta essa festa”, declarou.

O subprefeito da ilha, Renato Brandão, também avaliou positivamente a festa, que transcorreu nem nenhuma ocorrência grave e reunindo públicos de todas as idades. “É muito importante esse resgate do Carnaval, sobretudo a volta do trio elétrico para a orla novamente, fazendo a alegria do nosso povo e dos nossos visitantes. Há 20 anos, o povo de Mosqueiro clamava pelos trios na orla e o nosso prefeito Igor Normando atendeu. Então, é só alegria, felicidade e muita economia girando aqui na ilha. É corredor da folia, trio elétrico na orla, blocos nos bairros, uma programação para atender todo tipo de público”, frisou.

HISTÓRICO

O diretor de ações culturais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), Anderson Reis, disse que este é um momento histórico para o Carnaval de Belém, e, de modo especial, para o Carnaval de Mosqueiro, porque resgata uma vontade do povo. “É uma festa linda, você vê as famílias se divertindo, sem nenhuma concorrência, todo mundo brilhando, se divertindo, então é positivo demais esse momento, está todo mundo feliz”, comentou.

Reis adiantou ainda que a Prefeitura e a Semcult já começam a pensar em uma programação especial para o mês de julho nos distritos de Belém, a exemplo do que está ocorrendo no Carnaval. “A nossa vontade é que a gente tenha shows todos os dias. Todos os finais de semana nos distritos e que a gente possa fazer ações juntas com as outras secretarias, trazendo também o aspecto social para a programação e dando oportunidade para a população. Não apenas diversão, mas também avanços sociais”.

BLOCOS

Além do desfile de trio elétrico, nesta segunda-feira, a bucólica também contou com desfile de blocos de sujos no Corredor da Folia montado na Vila. A Prefeitura ofereceu toda a infraestrutura para que a população e os brincantes pudessem curtir o momento com tranquilidade. A arquibancada comportou cerca de mil pessoas que puderam acessar o espaço gratuitamente. Homens da Guarda Municipal e agentes de limpeza garantiram a segurança e a limpeza da festa.

O servidor público Felipe Rodrigues foi de Belém para curtir um dos 20 blocos que passaram pelo corredor da folia. “Eu tinha vindo para Mosqueiro no ano passado no Carnaval, mas este ano, sem dúvida, está muito melhor. Eu achei muito importante essa volta do trio elétrico e desejo que venha mais. Que o Carnaval na ilha possa crescer cada vez mais, porque animação certamente não falta”.

Fonte e imagens: Agência Belém